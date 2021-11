The Collectables – BMW Z4 M Roadster

Een BMW Z4 roadster met het blok van een E46 M3, heerlijk! De BMW Z4 M.

2006 bracht ons de snelste versie van de Z4. Eentje waar de magische letter M op werd geplakt. Voor de motorisering pakte BMW een bewezen recept uit de kast. Het blok van de BMW E46 M3.

Dus vind je onder de fraaie lange motorkap dezelfde 3,2 liter grote en 343 pk sterke zes-in-lijn als in die E46. Overigens komt het sperdifferentieel ook bij de E46 M3 vandaan. De remklauwen en -schijven zijn dan echter weer afkomstig van respectievelijk de M3 Competition en M3 CSL.

We hebben het dus over het atmosferische S54-blok. Dat maakt rijden in de E46 M3 al een feest. Dus je kunt raden wat er gebeurt als dit blok in een lichtere en compactere auto ligt.

De Z4 M verschilt ook uiterlijk van een ‘normale’ Z4. De M heeft een andere voorbumper met grotere luchtinlaten en aan de achterkant prijken vier uitlaten. Redelijk bescheiden aanpassingen, maar de kenner ziet het meteen!

In totaal zijn er slechts 9.345 van deze Z4 M’s van de band gerold, waarvan 5.070 als Roadster. Daarvan is ook nog eens meer dan de helft voor de VS bestemd, waar de auto gebouwd werd.

Wouter ging op pad met een Z4 M uitgevoerd in ‘Imolararot II’, de introductiekleur van dit model destijds.

Kijk de video om te zien of Wouter beter ‘past’ in de roadster dan in de Z4 M Coupe.

Deze BMW Z4 M wordt op dit moment geveild bij The Collectables.

