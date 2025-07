Opvolger van Europa’s bestseller komt eraan

Deze auto was vandaag al te zien op de A2.

Nederland is niet bij uitstek het land om testauto’s op de pijnbank te leggen. We hebben geen extreem hoge of lage temperaturen en het wegdek is zo glad als een biljartlaken. Toch kun je heel af en toe een prototype tegenkomen in ons land. Zo spotte @petervee vanmiddag op de A2 een mysterieuze ingepakte auto.

Peter had geen idee wat hij gespot had, maar daar zijn wij voor. Het kenteken vertelt ons natuurlijk dat het een Franse auto is, en de ruitjes in de grille wijzen op een Renault. Verder zien we de vorm van een compacte hatchback, dus dan kom je al snel uit bij de nieuwe Clio.

De huidige (vijfde) generatie Clio is alweer zes jaar in productie. In de basis is dit model stiekem nog ouder, want het is een doorontwikkeling van de Clio IV uit 2012. Dus ja, het wordt wel een keertje tijd voor een nieuwe generatie. Al verkoopt de Clio nog als warme broodjes: het was vorige maand de bestverkochte auto van Europa. En dan te bedenken dat Ford de Fiesta geschrapt heeft…

Afgaande op de spyshots zal de nieuwe generatie nog steeds herkenbaar zijn als Clio. Wel belooft het lijnenspel iets scherper en agressiever te worden. Dat is in lijn met de recente onthullingen van Renault, zoals de Rafale en de Symbioz.

Volgens Autocar zal de nieuwe Clio alleen nog als hybride worden aangeboden. Dit zou een doorontwikkeling zijn van de hybride aandrijflijn die in de huidige Clio te vinden is. Die levert 145 pk. Als de goedkopere instappers afvallen, verliest de Clio waarschijnlijk wel zijn positie als verkooptopper. Maar ja, Renault moet voldoen aan de uitstootregels van de EU.

De onthulling laat niet lang meer op zich wachten. Hoogstwaarschijnlijk wordt de nieuwe Renault Clio onthuld op de IAA in München, die over iets meer dan een maand plaatsvindt.