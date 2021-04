The Collectables - Porsche 991 GTS - Autoblog.nl

Het wordt vaker gezegd maar ook zeker nu hebben we het weer over een duidelijk gevalletje van: “de laatste in zijn soort!” Wouter rijdt met een Porsche 991.1 GTS.

De Porsche 911 generatie 991 is in veel varianten leverbaar geweest.

De Carrera 991.1 GTS is misschien wel de sweet spot in de hele range. Want nog steeds een atmosferisch blok. In tegenstelling tot de MK2 GTS.

Natuurlijk achterwielaangedreven, maar niet té hardcore en dus nog prima inzetbaar als daily driver. Wouter trekt vandaag een exemplaar in de kleur Deep Black van stal, eentje die nog onder Porsche Approved garantie valt!

Hoe bevalt een Porsche 991.1 GTS als je hem vergelijkt met de huidige generatie Porsche 992 Carrera?

De verschillen tussen een 991.1 GTS en een 991.1 Carrera S gaan verder dan 30 pk extra. Een GTS (en dus ook deze GTS) is standaard voorzien van alle lekkere opties om de Porsche 911 af te maken als rijdersauto. Het Sport Chrono pakket, een sportuitlaat, dynamische motorsteunen, Porsche Torque Vectoring (PTV), Porsche Active Suspension Management PASM (inclusief 10 mm verlaging).

Uiterlijk was deze GTS misschien ook wel het ultieme compromis tussen sportiviteit zonder de (overdreven?) spoilerpartij van een GT3. Dit achterwielaangedreven exemplaar heeft bijvoorbeeld de brede heupen die bij de Carrera S alleen de vierwielaangedreven versie heeft.

Bovendien heeft de GTS een agressievere Sport Design voorbumper, zwarte 20″centerlock-velgen en zwarte accenten. Het interieur onderscheidt zich (naast de logo’s) met de grote hoeveelheid alcantara.

Kijk de video om te zien wat Wouter van dit exemplaar vindt. Deze 2015 Porsche 991.1 GTS wordt geveild bij The Collectables.

