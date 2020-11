'Audi, Bentley en Porsche werken aan Model S-killer' - Autoblog.nl

Volgens het nieuwe gerucht gaat de Model S-killer van Audi ook door Bentley en Porsche gebruikt worden.

De Tesla Model S was een hele belangrijke auto voor het Amerikaanse bedrijf. Het was begin vorig decennium de eerste echte massaproductieauto van Tesla en een cruciale stap in Musks meesterplan. Tegenwoordig wordt die elektrische sedan maar nauwelijks verkocht, toch blijft het met 652 WLTP-kilometers wel de Tesla met de meeste range.

Ook is het – wat sedanachtige auto’s betreft – het topmodel binnen de Tesla-range. Wanneer autofabrikanten dan ook aankondigen om aan een enigszins luxe sedan te werken, er al snel wordt gesproken over een ‘Model S-killer’. Zo ook door het Duitse Handelsblatt, die schrijft over een nieuw hoofdstuk in het plan van Audi’s Artemis-project.

Over dit Artemis-project hebben we al eerder geschreven. Het wordt een elektrische sedan, die de nieuwe halo-auto bij Audi moet worden. Een elektrische variant van de A8 dus. Deze auto moet zowel volledig elektrisch zijn, als heel erg ‘digitaal’. Artemis moet ramvol computertjes zitten en erg bedreven zijn in de donkere kunsten van autonoom rijden. We wisten al dat Artemis een autoplatform moest worden, waarmee andere VAG-merken weer hun eigen ding kunnen doen. Nu weet Handelsblatt welke merken dat zullen zijn.

Maar eerst over die naam. Want Artemis houdt zich bezig met een auto, het platform én de software. Voor de auto zelf hebben ze nu een nieuwe projectnaam bedacht: Landjet. Het moet dus een soort elektrische privéjet worden voor op het land. En het platform van Landjet gaan zowel Bentley en Porsche gebruiken, om er hun eigen versies van te maken.

Dat Bentley aan dit project mee gaat doen, klinkt best logisch. Het gaat – volgens Handelsblatt – immers om een ultraluxe limo die flinke proporties zal hebben en ‘waarschijnlijk’ drie rijen aan stoelen krijgt. Dat klinkt als een auto waar Bentley wel een elektrische opvolger van de Mulsanne van kan maken.

De komst van Porsche lijkt echter wat vreemder. Porsche heeft met de Taycan immers al een elektrische sedan. Een gigantische (en dus zware) superluxe limo die daarnaast staat, lijkt niet per se de juiste keuze te zijn. Aan de andere kant was die Cayenne ook een doorslaand succes, dus misschien een omgekatte Audi Model S-killer ook wel?

Het laatste nieuwsje dat Handelsblatt over de Landjet meldt, gaat over de fabriek. VAG zou de Landjet (en de derivaten) namelijk in Hannover willen maken. Daar bouwt Volkswagen nu Transporters. Audi’s fabrieken zouden niet groot genoeg zijn voor de Landjet, vandaar de keuze voor Hannover. In 2024 gaat de Landjet in productie, daarna volgen Bentley en Porsche met hun versies. Voor die tijd krijgen we een andere elektrische Audi-sedan, met de RS e-tron GT.