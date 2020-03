Tesla Model Y bewijst dat Model 3 Performance sneller kan

Alsof de Model 3 al niet snel genoeg was!

De Tesla Model 3 Performance kun je nu niet bepaald bestempelen als een langzame auto. De elektrische sedan sprint in slechts 3,4 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 261 km/u. Het kan echter allemaal nog een tandje sneller. Dat bewijst de Tesla Model Y.

De Model Y is technisch sterk verwant aan de Model 3. Het is in feite een Model 3 die wat hoger op z’n pootjes staat. Brooks Weisblat van het YouTube-kanaal DragTimes heeft echter ontdekt dat de Model Y Performance meer vermogen heeft dan de Model 3 Performance. Omdat beide auto’s dezelfde techniek hebben, betekent dit dat de Model 3 Performance net krachtig zou kunnen zijn als zijn broertje.

De Model Y weegt net iets meer dan de Model 3. Volgens Weisblat is dit dan ook een verklaring waarom de elektrische crossover net wat meer vermogen heeft. Het extra stukje vermogen dient als een compensatie. Volgens de fabrieksopgave sprint de Model Y in 3,7 seconden naar honderd kilometer per uur. De Tesla Model 3 Performance komt volgens Weisblat uit op een systeemvermogen van 579,215 pk. De Tesla Model Y Performance gaat door tot 623,77 pk.

Een upgrade van het vermogen zou Tesla via een over-the-air update kunnen aanbieden op de Model 3 Performance. Het is niet ondenkbaar dat de Amerikaanse autofabrikant dit op termijn gaat aanbieden. (via Teslarati)