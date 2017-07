Deze Diablo GTR is te gruwelijk te woorden

100x stoerder dan de zoveelste moderne Lambo.

Ja, een Huracán Super Trofeo is een indrukwekkende machine, begrijp me niet verkeerd. Zet hem echter naast zo’n klassieke racer als de Diablo GTR en de moderne Lambo verbleekt. Dat rauwe ontwerp, die gigantische spoiler, die kenmerkende roofscoop. De Diablo GTR is wat anders en dat straalt de auto ook uit.

Het was een bijzondere creatie uit Sant’Agata. De GTR was de opvolger van de SV-R en werd door Lamborghini gebruikt in de racerij. De V12 is goed voor 590 pk en 640 Nm koppel. Het interieur is kaler dan de kop van Jack van Gelder, maar dat maakt niets uit. Het ding werd immers gebouwd om snelle rondetijden te rijden. Dat rauwe uiterlijk zie je overigens ook terug in de mechaniek. De coureur moest namelijk roeren in een ouderwetse handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten.

Dit prachtige exemplaar zal binnenkort in Monterey worden geveild. Volgens veilinghuis RM Sotheby’s is dit nummertje 19 van de 30 Diablo GTR’s. Veilingmeesters verwachten een opbrengst tussen de 580.000 dollar en 780.000 dollar. De veiling zal op 19 augustus plaatsvinden.