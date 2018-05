Miami stap dichterbij organiseren Formule 1-race

Houdoe, Bakoe!

Het regent onthullingen de afgelopen dagen. Nadat we eerder deze week hoorden over nieuwe aerodynamische regels voor volgend jaar, laat de Formule 1 vandaag op hun website weten dat de lokale autoriteiten van Miami op 10 mei gaan besluiten over de organisatie van een Grand Prix. Bij een positieve uitkomst kan de Amerikaanse kustplaats volgend jaar al op de kalender verschijnen. Die geruchten gingen afgelopen weekend ook al rond, toen Ziggo claimde dat diverse onderdelen in Bakoe (motorhomes, containers, etc) al verkocht waren aan de eigenaren van het circuit in Miami.

“Is het daadwerkelijk zo simpel?”, hoor je Zandvoort en Assen in de verte vragen. Nou, normaal gesproken niet. Echter aast Liberty Media al tijden op extra races in de Verenigde Staten, en dan in het specifiek eentje in het vernaggelde glamoureuze Miami. In het geval dat de Miami City Commission het er volgende week donderdag over eens is dat er een race moet komen, zal de stad rond de tafel gaan met Liberty Media.

Hoewel stratencircuits per definitie een bepaalde charme hebben, zitten er een flink aantal haken en ogen aan het plan. Met name het logistieke aspect is een tergend probleem om op orde te krijgen. Daarnaast blijkt uit het verleden, gekeken naar de IndyCar en Formule E, dat het circuit niet bijster interessant is. Mocht het doorgaan, dan is het nog maar de vraag of ze een fatsoenlijk circuit aan elkaar kunnen breien.

Het is dus zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Een ander gevaar is de kans dat, wanneer Miami een deal voor de organisatie van een Grand Prix weet te landen, dit ten koste zal gaan van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Je weet wel, de meest spectaculaire race van het jaar. De Formule 1 zal per seizoen niet meer dan 21 wedstrijden verrijden en de race in Bakoe lijkt, ondanks het spektakel, op wankele benen te staan. Dat gezegd hebbende staat de Grand Prix van Azerbeidzjan, contractueel, nog tenminste twee jaar op de kalender, met een mogelijkheid tot uitbreiden voor een extra vijf jaar.