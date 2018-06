Het mysterie van Porsches bizarre ‘Ring record run

Wat gebeurde er gisteren nou precies op de 'Ring?

We schrijven 28 mei, 1983. De bejubelde coureur Stefan Bellof kruipt achter het stuur van zijn Porsche 956. De inzet is die dag de pole position voor de Bitburger ADAC 1000 km race op de Nürburgring, die de volgende dag van start al gaan. Het is de laatste keer dat de race gehouden zal worden op de Nordschleife, immers zal er vanaf 1984 geracet worden op het nieuwe Grand Prix circuit. De snelste tijd is op dit moment in handen van Jochen Mass, een verdienstelijk voormalig F1 coureur, die helaas voor hem vooral herinnerd zal worden omdat Gilles Villeneuve via zijn auto een jaar eerder naar de eeuwige jachtvelden gecatapulteerd werd. Op het moment dat Mass over de finish kwam, stond de stopwatch op 6:16.850.

Mass is een teamgenoot van Bellof. Dat wil zeggen, hij zit wel in een andere équipe, maar rijdt in een Porsche 956 van hetzelfde team. Bellof gaat er eens goed voor zitten. De omstandigheden zijn ideaal: koud, droog. Als een in de iconische Rothmans-kleuren gehulde raket vliegt hij over het gevreesde, onverzoenlijke circuit. De stopwatch komt gedurende zijn rondje niet verder dan 6:11.130. Niemand reed ooit een sneller rondje op de Nordschleife. Ter vergelijking: regerend F1 wereldkampioen Keke Rosberg, die dat weekend eveneens uitkomt in een Porsche 956 samen met Jan Lammers en Jonathan Palmer, noteert een 6:39.520. Rosberg laat later bij de pers optekenen:

Ik dacht dat mijn ronde best goed was. Maar toen zag ik de tijden van de rest…

Stefan zelf blijft er koeltjes onder en reageert als een stereotype coureur:

Ik had nog wel wat harder gekund, maar ik maakte twee fouten en werd gehinderd door een trage 911.

Het zijn de woorden van een perfectionist waarvoor snel nooit snel genoeg is. Bellof wordt dan ook een grote toekomst toegedicht in de hoogste regionen van de autosport. Een jaar na zijn heldendaad op de ‘Ring debuteert hij in de F1. In de verregende Grand Prix van Monaco van 1984, de Grand Prix die geldt als de doorbraak van Ayrton Senna, rijdt Bellof achter de Brazo op de derde plaats en is hij (nog) sneller onderweg dan Ayrton. Doch de race wordt voortijdig afgevlagd. Een nieuwe kans op een F1-zege krijgt Bellof helaas niet. In 1985 gaat het fout als de Duitser in zijn vertrouwde Rothmans Porsche teamgenoot Jacky Ickx buitenom probeert in te halen in Eau Rouge. Hij overleeft het ongeval niet (tribute). Schrale troost: zijn onvoorstelbare record op de ‘Ring zal voor altijd blijven staan.

Tenminste, dat dachten we met zijn allen. Ironisch genoeg werd uitgerekend op Spa en uitgerekend door Porsche onlangs het zaadje geplant dat kon leiden tot een poging om Bellofs record op de Nürburgring alsnog uit de boeken te rijden. Met Neel jani achter het stuur knalt de 919 Evo, de hyper-extreme versie van de 919 Hybrid, sneller dan een Formule 1-auto over de baan. Op de oude Nürburgring wordt weliswaar al lang niet meer geracet met de snelste racewagens van de wereld, maar het legendarische circuit aandoen tijdens de afscheidstournee van de 919 Evo kan qua PR geen kwaad, moeten ze bij Porsche gedacht hebben.

En dus was het merk gisteren, op de kop af 35 jaar na Bellofs megarondje, uitgerukt om de ‘Ring te owneren. Achter het stuur nam dit keer niet Neel Jani, maar Timo Bernhard plaats. Timo hoort inmiddels bij het meubilair van Porsche, won vorig jaar van de 24 uur van Le Mans in de 919 en kent de ‘Ring op zijn duimpje door zijn vele deelnames en overwinningen in de 24 uurs race op het circuit. De juiste man voor de job dus.

Dan begint het rijden. Ondanks, of misschien wel dankzij de gravitas van het hele Bellof-verhaal hierboven, is op de redactie niet iedereen direct héél enthousiast. Ring-tijden, we kennen het nou wel. En wat als Porsche zeg, vijftien seconden van Bellofs tijd afrijdt, moeten we daar dan eigenlijk wel blij mee zijn? Als de eerste sectortijden doorkomen slaat de stemming om. Breidscheid, 2:12. Bergwerk baanpost 125a, 2:23. Pflanzgarten baanpost 170, 4:00. De Porsche GT2 RS deed op die punten respectievelijk 2:42, 3:01 en 5:13. Een snelle rekensom leert dat Porsche het record niet gewoon gaat vernietigen, maar gaat vernietigen. Misschien duikt de 919 zelfs onder de víjf minuten, als het een beetje meezit. Dat is circa 250 kilometer per uur gemiddeld, door de Groene Hel.

We wachten de avond rustig af op het verdict in de vorm van een ronkend persbericht. En de ochtend. En de middag. Maar het uitsluitsel komt niet. Dan sijpelen de berichten binnen van mensen die op het circuit waren. Porsche heeft uiteindelijk geen enkele goede run afgemaakt. Telkens als de 919 Evo snel onderweg was, is ‘ie afgebogen naar de pits.

What gives? Willen ze terugkomen op een dag dat de omstandigheden nog gunstiger zijn om zeker te zijn van die tijd onder de vijf minuten? Kregen ze op het laatste moment tocg wroeging vanwege het kapotmaken van de legacy van Stefan Bellof en zijn 956? Het definitieve antwoord hierop hebben we (nog) niet. Gelukkig is er wel een video van de onvolprezen ‘Ring-rakker Misha Charoudin, waaruit duidelijk wordt dat het op het oog in ieder geval niet aan de 919 Evo lag…

Image-Credit: Tom Stamp via Instagram