Tim en Tom Coronel gaan op dieet, verliezen 180 kg - Autoblog.nl

Om de komende Dakar Rally goed af te kunnen sluiten, zijn de broers Coronel op dieet gegaan en hebben ze 180 kg verloren.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar gaan broers Tim en Tom Coronel in januari meedoen aan de Dakar Rally. Hiervoor stappen ze in een Jefferies Buggy, die ze liefkozend The Beast hebben genoemd. Vorig jaar had hun avontuur een wat ongelukkig eind, dus zijn ze er extra op gebrand om in 2021 een beter resultaat neer te zetten. Tim Coronel was vrijdag aanwezig bij de BNR Nationale Autoshow, om uit te leggen wat ze aan The Beast hebben aangepast.

De grootste wijziging aan hun raceauto heeft te maken met het gewicht. Het verlagen van het gewicht is immers een van de beste manieren om de allround prestaties van je raceauto te verbeteren. Je accelereert, stopt en neemt bochten beter als je minder gewicht hoeft mee te zeulen. De broers Coronel (en hun team) namen hun buggy dan ook volledig uit elkaar, om alles met de weegschaal te wegen en te kijken hoe het lichter kon.

Een grote winst behaalden de Coronels bij de bouten. In plaats van staal gebruikt het team nu namelijk titanium. Dit metaal roest niet, is lichter en kan in de meeste gevallen meermaals gebruikt worden. De tweeling keek daarnaast naar de vloeistoffen van de auto. Olie, koelvloeistof, remvloeistof, noem maar op. Het team heeft deze vloeistoffen nu op andere posities in de auto geplaatst, waardoor de leidingen nu korter en lichter zijn geworden. Daarmee hebben ze achttien kilo en eenentwintig meter aan leidingen bespaard.

Het uiteindelijke resultaat? The Beast 4 van Tim en Tom Coronel weegt 180 kg minder, wat een verschil is van elf procent. Coronel denkt zelfs dat er meer gewicht af kan, al hadden ze daar voor dit jaar geen tijd meer voor. Het team heeft daarnaast aan de aerodynamica gesleuteld. Hoe snel ze nu kunnen weten ze nog niet, maar ze hopen op zo’n 190 km/u tot 200 km/u. Daarmee kunnen ze eindelijk de concurrentie aan en hoeven ze niet met een Vmax van 169 km/u achter de rest aan te sukkelen.

Veel meer paardjes hoef je overigens niet te verwachten. Uit het 6,2-liter grote V8-blok komt ‘rond de’ 430 pk en 630 Nm. Dit klinkt misschien als redelijk weinig, maar de broers zijn beperkt door een restrictor.

Of de broers nu klaar zijn voor Dakar? Ja en nee, antwoordt Tim Coronel. Door het veranderde gewicht moeten de vering en dempers anders worden ingesteld. Daar heeft het team al aan geknutseld, maar Tim wil daar nog wat verbeteringen aan doorvoeren. “Ik wil met dat ding kunnen springen”, zegt Tim Coronel. Om zo in de top 20 te kunnen eindigen. Ter referentie; vorig jaar eindigden ze op plek 27. “We willen prikken tussen de echte boys“, sluit Coronel af. De Dakar Rally start dit jaar op 3 januari.

