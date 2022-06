Alfa GTA restomod is bizar duur (en krachtig)

En deze Alfa GTA restomod is gelukkig ook geen EV! Maar het kost wel een hoop.

Een restomod is in veel gevallen een bijzonder fenomeen. Een oude auto voorzien van moderne technieken, maar wel met de looks van het oude model. Het is een bijzonder gaaf idee en de uitwerking bepaalt of het ook daadwerkelijk geslaagd is.

Bij Singer en Eagle weten ze precies de goede snaar te raken qua modern technieken en ouderwetse stijl. Voor vandaag hebben we er een nieuwe bij: Emilia Auto!

Alfa GTA restomod

Emilia Auto is al sinds de jaren ’70 een dealer uit Hamburg in klassieke Italiaanse auto’s. Als je een mooie Integrale, 400i of GranCabrio zoekt: dan moet je bij Emilia Auto zijn. Nu dus ook voor een puike Alfa GTA restomods. Emilia Auto is niet de eerste die de oude Giulia voorziet van een verjongingskuur.

Daarmee doet het project denken aan de GTA-R van Alfaholics. Zeer gewaarde collega @machielvdd liet jullie al de eerste schetsen van de Duitse Alfa Romeo zien, we hebben nu nog meer afbeeldingen en informatie voor je, inclusief een stratosferische prijs!

Motor

De basis van deze Alfa GTA restomod is een Alfa Romeo Giulietta, maar deze wordt dan grondig aangepast. Niet alleen om ‘modern’ te zijn, maar ook om de bizarre krachten van de nieuwe motor aan te kunnen. Emilia Auto gaat namelijk de 2.9 biturbo V6 (de 690T) uit de Giulia Quadrifoglio (952) monteren. Dat niet alleen, ook de achttraps automaat van ZF (de ZF 8HP75) én de achteras worden overgenomen. De motor is trouwens nu goed voor 540 pk.

Om te zorgen dat alles past, is de Giulietta zowel langer als breder geworden dan standaard. Uiteraard gaat deze exercitie extreem veel geld kosten. Een Giulia kopen met deze aandrijflijn is een goedkoper plan. Emilia Auto wil er namelijk 400.000 euro voor hebben. Dan kun je ‘m wel samenstellen naar smaak.

De stoelen, hemelbekleding, rolkooi, het koetswerk en de wielen kun je uitvoeren in welke kleur je maar wenst op deze Alfa GTA restomod van Emilia Auto. Ook qua bekledingsmaterialen kun je alles kiezen dat je kan bedenken. Daarnaast kun je de auto moderner maken middels LED-verlichting, een 8,8 inch-scherm voor het infotainment-systeem, audio-installatie, airconditioning en een achteruitrijcamera. Altijd handig.

