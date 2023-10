Tip: laat geen wapens slingeren in het dashboardkastje

Statistieken die we in Nederland niet kennen: wapens in auto’s.

Er zijn van die zaken die enkel spelen in specifieke landen. Zo zal je in de Verenigde Staten nooit een onderzoek horen over de fietsdichtheid per stad of een overheidscampagne om meer te gaan fietsen. Maar andersom is het ook zo. Cijfers over de diefstal van wapens uit auto’s.

De kans dat je een vuurwapen tegenkomt in een auto is in Nederland nu eenmaal een stuk kleiner in vergelijking met de Verenigde Staten. Aan de andere kant van de plas is er zelfs een ontwikkeling gaande. Men steelt veel vaker een vuurwapen uit een auto in vergelijking met een aantal jaar geleden.

Dieven hoeven niet in het wilde weg te gokken of er een wapen in de auto ligt. De eigenaar van de auto steekt het niet onder banken of stoelen dat hij of zij fan is van vuurwapens. Vaak zit er op zo’n auto een sticker met een boodschap over hoe geweldig wapens wel niet zijn. Een dief kan door zo’n sticker geïnteresseerd raken en een ruitje in tikken. In veel gevallen blijkt er inderdaad een wapen in de auto te liggen.

Uit cijfers van onderzoeksgroep Everytown for Gun Safety (goede naam ook) blijkt dat een kwart van alle gestolen wapens in Amerika afkomstig is uit een auto. In 2022 bleek zelfs meer dan de helft van de gestolen wapens afkomstig waren uit een voertuig.

De auto is blijkbaar een steeds populairdere plek om een vuurwapen te bewaren in de States. In Nashville werd in 2012 nog 152 vuurwapens gestolen uit een auto. In 2022 is dit aantal gestegen naar 1.378 (!) gevallen.

Nashville ligt in de staat Tennessee en juist in dit gedeelte van de Verenigde Staten is het doodgewoon om een vuurwapen te hebben. Misschien wel meerdere: eentje voor in het nachtkastje in de slaapkamer, eentje in de keuken, eentje in de auto.

Er zijn wel wat wetten in omloop om de veiligheid van vuurwapens in Amerika te verbeteren. Een verbod, nee daar hoef je voorlopig niet aan te denken. Wel liggen er andere initiatieven op tafel. Bijvoorbeeld het verplichten dat een eigenaar een vuurwapen veilig achter slot en grendel bewaard. Dus niet open en bloot. Ook zou het wapen niet geladen moeten zijn. De National Rifle Association (N.R.A.) is -niet geheel verrassend- tegen zo’n wet. De N.R.A. denkt dat wapenbezitters dan niet langer melding maken van een gestolen vuurwapen als er consequenties verbonden zijn aan hoe het wapen precies is gestolen.

Denk nog maar eens aan dit artikel als je de volgende keer in Nashville bent. In de staten Californië, New York en New Jersey gelden al wel strengere wetten. In deze staten is het onder andere verplicht een vuurwapen te bewaren in een kluis of andere beveiligde omgeving. (via Carscoops)