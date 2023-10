Meer wegenbelasting betalen in 2024

Afhankelijk van de provincie waar je woont, ga je meer wegenbelasting betalen.

We kruipen richting november. En voor je het weet zit je aan de kip met kerst en vier je met champagne het nieuwe jaar. Tja, 1 januari is niet heel ver weg meer. Dat betekent dat sommige zaken weer duurder gaan worden. In 2024 stijgt in een aantal provincies de motorrijtuigenbelasting (alweer). Van niet alle provincies is het al honderd procent bekend, maar van een aantal wel.

Noord-Holland

De grootste stijging is voor de inwoners van Noord-Holland. Helaas pindakaas. Een troost is dat dit de goedkoopste provincie was op het gebied van MRB en dat blijft ook gewoon zo. Zelfs met de stijging. De provinciale belasting zal verhoogd worden van 67,9% nu naar 77,4% in 2024 bovenop het landelijke tarief.

Afhankelijk van je auto gaat het gemiddeld een paar tientjes per jaar meer kosten. Met een A-segmenter is het verschil zo’n 15 euro, met een zware Range Rover ga je zo’n 84 euro per jaar meer betalen. Bezitters van een elektrische auto genieten in 2024 voor het laatste jaar van een vrijstelling van MRB. Motorrijders gaan zo’n 2 euro meer MRB betalen.

Groningen

Van de goedkoopste provincie naar de duurste provincie als het gaat om de MRB. Groningen! Hoewel je in Groningen tot nu toe het duurste uit bent, heeft de provincie besloten het tarief voor de motorrijtuigenbelasting te bevriezen voor een periode van vier jaar. Daardoor hebben de Groningers niet te maken met een stijging.

Zuid-Holland: nieuwe #1

Door het bevriezen van de tarieven is Zuid-Holland de nieuwe nummer 1 in 2024. Zuid-Holland is in 2024 de duurste provincie als het gaat om de motorrijtuigenbelasting. Het tarief gaat van 95,7 procent naar 98,7 procent. Enige nuance, dit is een verwachting. Honderd procent vast ligt het nog niet.

Andere provincies

Naast Groningen blijven de tarieven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Zeeland zoals het er nu naar uit ziet hetzelfde. Kortom, de pijn is vooral voor inwoners van Noord-Holland en Zuid-Holland.