Overheid loopt miljoenen mis door “Tesla-subsidie”

Een bizar verhaal.

Dat de overheid dubieuze beslissingen maakt is een publiek geheim, waaraan we vandaag wederom herinnerd worden. In een uitgebreid stuk dat door Follow The Money (FTM) is gepubliceerd, brengt het platform aan het licht hoe de staat honderden miljoenen euro’s heeft misgelopen door een mogelijk foutief rekenmodel van consultancybureau Revnext.

Het consultancybureau van Robert Kok is de ontwikkelaar van het zogenaamde Carbontax-rekenmodel, die aan moet tonen wat de effecten zijn van de ‘Tesla-subsidie‘. Door het bestaan van deze subsidie kunnen Nederlanders relatief goedkoop in een eigenlijk peperdure volledig elektrische auto rijden, omdat de overheid dergelijke groene ontwikkelingen steunt.

Het goede voornemen van de overheid heeft echter averechtse gevolgen gehad voor de financiën, want de berekeningen van Revnext – dat destijds de enige partij was dat zulke modellen maakte – waarop de overheid zich heeft gebaseerd, blijken geenszins te kloppen. Het consultancybureau heeft de situatie ernstig onderschat. In keiharde cijfers: afgelopen jaar zijn er 120 procent meer elektrische auto’s verkocht dan voorspeld. Hierdoor heeft de overheid ongeveer 200 miljoen euro aan bijtelling en belastingen gemist. Dit is een overschrijding van het verwachte budget (141 miljoen) van 59 miljoen euro. En dit terwijl de overheid het consultancybureau 900.000 euro gaf om een accurate voorspelling te maken.

In de tussentijd is de situatie meerdere malen aangehaald in de Tweede Kamer en hebben allerlei politici om opheldering gevraagd. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, beweerde dat het rekenmodel van Revnext door zowel het TNO als het Planbureau voor de Leefomgeving is gevalideerd, maar die claim is inmiddels door FTM ontkracht. In andere woorden: voor de effecten van de subsidie steunt de overheid op één partij, de maker van het rekenmodel. En dit zal het overigens nog even blijven doen, want het contract met Revnext loopt tot en met 2020. Daarbij is het consultancybureau de enige partij die kan zien hoe het rekenmodel werkt. Zo schrijft FTM:

“Het zogeheten Carbontax-model, waarmee de effecten van de fiscale stimulering van elektrisch rijden worden berekend, is en blijft eigendom van Revnext. En dit consultancybureau geeft geen inzage in de precieze werking van de spreadsheet.”

Als klap op de vuurpijl is Revnext ook nog eens verantwoordelijk voor marktonderzoek voor Tesla in Nederland. Het Amerikaanse bedrijf betaalt Robert Kok om de Nederlandse markt beter te begrijpen. Hoewel Revnext naar eigen zeggen “grote waarde hecht aan het waarborgen van de eigen onafhankelijkheid,” is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat uitgerekend Tesla het meest heeft geprofiteerd van de subsidie. Zelfs nu de grens voor de bijtelling van 4 procent omlaag is gesteld naar 50.000 euro en de Model S en Model X financieel minder gunstig zijn geworden, kan de consument in de goedkopere Tesla Model 3 alsnog een prima alternatief vinden.

Beeld: Tesla Model 3, door @SEBA