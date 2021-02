Twee Porsche tuners slaan de handen ineen - Autoblog.nl

‘De zoon van’ en ‘de vader van Porsche tuners’ gaan een samenwerking aan.

Zo vader, zo zoon. Die leus hoor je vaker. In het geval van vele families is het zelfs eerder regel dan uitzondering, mede dankzij het hooghouden van bedrijven die de familienaam dragen. In het geval van Uwe Gemballa en zijn zoon ligt het wat lastiger.

Gemballa

Laatstgenoemde kennen we namelijk van verscheidende getunede modellen. De modellen zijn… excentriek vormgegeven. Neem onderstaande Gemballa Mirage GT op basis van de Carrera GT.

Overigens kun je Gemballa naast Porsches (die ze veel hebben gedaan) ook kennen van de heftigst getunede Ferrari Enzo die er ooit is geweest, de Gemballa MIG-U1.

Goed, zoals aangegeven is Gemballa een product van Uwe Gemballa. Deze Duitser geeft het verhaal rondom Gemballa een bizarre wending. Uwe Gemballa werd namelijk vermist en daarna dood gevonden in 2010. Een erg vaag verhaal. Het bedrijf had daarvoor net haar deuren gesloten. In 2010 werd de naam verkocht aan een Duitser die dezelfde koers voer, maar verder niks met Uwe of de Gemballa-familie te maken had. Het merk hield zich daarna bezig met zowel tunen als racen. Heden ten dage is het maar stil rondom Gemballa.

Zoon

Toch is de naam Gemballa wederom actief. Niet alleen dus vanwege ‘het nieuwe Gemballa’, maar ook omdat de zoon van Uwe een nieuw Gemballa heeft opgestart. Ja, dit merk heet ook Gemballa, maar dan voluit Marc Philipp Gemballa (of afgekort MPG). Zo heet de zoon van Uwe. Nogal een rotzooi, maar los van dat heeft MPG wel een plan. Zijn eerste wapenfeit wordt een bijzonder apparaat.

Project Sandbox

Marc Phillip wil namelijk zijn nieuwe Gemballa gebruiken om, jawel, aangepaste Porsches te bouwen. De eerste wordt zoals bovenstaand. Het moet een soort moderne 959 Dakar worden. Maar dan zoals de 959 des tijds gebaseerd op een 911, dit keer de Turbo S van de 992-generatie. Qua styling doet MPG dus het werk, maar qua motor wordt de hulp van een oude bekende ingeschakeld.

Ruf

De 26-jarige zoon van Uwe heeft namelijk aangeklopt bij Alois Ruf Jr. Junior moet je echter niet té letterlijk nemen, want de zoon van Ruf oprichter Alois Ruf Sr. is inmiddels ook al sinds de jaren ’70 aan het roer van het bedrijf. Dat lijkt een band te scheppen met Marc Philipp Gemballa, want Ruf Jr. nam op een vergelijkbare leeftijd van 24 jaar het stuur over van zijn gestorven vader.

Geschiedenis herhalen

Ook kan meespelen dat Gemballa en Ruf eerder ook al hebben samen gewerkt. In de jaren ’80 maakten de twee Porsche tuners ook al motoren samen. Dat is wat Gemballa en Ruf nu ook weer willen doen. Project Sandbox gaat ‘powered by Ruf’ worden. Zo heeft MPG een motor om mee te werken en kunnen de auto’s geleverd worden op gepaste tijd na de onthulling in het voorjaar van 2021.

Specs

Qua specificaties gaan er geen wielen opnieuw uitgevonden worden voor Project Sandbox. De samenzwering tussen Gemballa en Ruf gaat een verbeterde versie worden van de zescilinder boxer met twee turbo’s die al in de 992 Turbo S ligt. Deze gaat met bemoeienis van Ruf ‘meer dan 750 pk’ leveren en het koppel komt uit op 930 Nm.

Zoals gezegd wordt Project Sandbox definitief onthuld dit voorjaar, maar er is al genoeg interesse voor dit bijzondere ding. Er komen in eerste instantie tien exemplaren die allemaal al een koper hebben gevonden. Wanneer de Gemballa met Ruf kracht uitgeleverd wordt, dat moet blijken.