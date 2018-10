Nieuwe BMW 7 Serie wordt een vreselijk ordinaire bak

Als we de geruchten mogen geloven.

De luxe sedans van Audi, Mercedes en BMW zijn bepaald geen subtiele machines. In werkelijkheid zijn het ongegeneerd gigantische limousines met een scala aan opties die het leven van de bestuurder en bijrijders vergemakkelijken. Van de drie auto’s waarnaar we refereren is, in mijn ogen, BMW’s 7 Serie momenteel nog een tamelijk ingetogen auto. Echter, binnenkort zal dit gaan veranderen, daar BMW een aantal aanpassigen in petto heeft voor de aankomende facelift.

We hebben de verwachtingen en feiten al eens uitgesproken in een eerder artikel. De grond waarop we deze ideeën presenteerden, is recentelijk verstevigd door BMWBlog. De website die volledig is toegewijd aan de Beierse autofabrikant heeft vandaag informatie gedeeld die ze via betrouwbare bron in handen hebben gekregen. De tipgever was begin deze maand aanwezig op de Paris Motor Show en werd aldaar als onderdeel van een kleine groep gasten van BMW meegenomen naar een aparte kamer, waar naar verluidt de nieuwe 7 Serie in vol ornaat te bekijken was.

Hoewel de gelukkigen in deze kamer geen foto’s mochten maken van de bolide, heeft de desbetreffende gast wel informatie gedeeld met de redactie van de website. Aan hen vertelde hij dat, ondanks het feit dat het om een facelift gaat, de aanpassingen redelijk ingrijpend zullen zijn.

Volgens de onbekende gast gaat met name de achterkant van de vernieuwde 7 Serie op de schop. Het staat in de sterren dat de Siebener soortgelijke achterlichten krijgt als de nieuwe 3 Serie, maar daarnaast moet de bolide eveneens een horizontale LED-balk krijgen die van de ene naar de andere zijde van de auto loopt. Daarmee neemt hij een kermerkend aspect van de huidige A8 (rijtest) – zijn directe concurrent – over. Afgezien daarvan krijgt de bolide aan de voorzijde gillend grote nieren die overeenkomen met de grille van de aankomende BMW X7. De binnenkant blijft redelijk intact, maar de Duitsers geven de limousine wel een nieuw instrumentenpaneel en de laatste versie van het iDrive-systeem mee.

Over de technische kant van het verhaal kwam de bron schijnbaar niets te weten. Hopelijk horen we spoedig meer.

Beeld: BMW 7 Serie spyshots, via @spotcrewda