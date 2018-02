De Sauber C37 onder het vergrootglas

Het Zwitserse Sauber werkt hard om van de laatste plaats af te komen. Men Alfa Romeo aan zich te binden als titelsponsor, verzekerde zich van Ferrari-motoren én de diensten van Ferrari protegé Charles Leclerc en kondigde de afgelopen 24 uur nog eens vier nieuwe sponsoren aan.

Gisteren presenteerde de renstal haar meest recente wapenfeit in de strijd tegen de laatste plaats: de Alfa Romeo Sauber C37, waarmee Leclerc en Marcus Ericsson aan de slag mogen. Wanneer we de foto’s van de neus bekijken valt direct op hoeveel deze verschilt van de C36 van vorig jaar. Het team heeft gekozen voor een neus met twee gaten, vergelijkbaar met die van Force India van de afgelopen jaren. De gaten in de neus van de C37 zijn echter significant kleiner, waardoor de neus zich nog het beste laat omschrijven als die van vorig jaar, maar dan met dichte onderkant om de lucht te sturen.

Sauber is het eerste team dat vlak voor de S-duct een klein deukje in het bodywork heeft aangebracht, op de foto te zien onder het Pirelli-logo. Hierdoor wordt de hoek van de lucht die over de S-duct heen gaat groter, daardoor zou de S-duct ook net even iets beter moeten werken.

Wanneer we iets links en rechts van de S-duct kijken, zien we dat Sauber net als Red Bull ervoor heeft gekozen om de bovenste wishbones van de ophanging hoger te plaatsen, zodat de lucht vrijer kan doorstromen naar de bargeboards en sidepods. Dit concept werd vorig jaar al succesvol ingezet door Mercedes en Toro Rosso. Eén van de meest interessante elementen zijn toch wel de bargeboards. Helaas weet Sauber die met vakkundige fotografie goed te verbergen. We zien een vrij conventioneel bargeboard –vergelijkbaar met die van zijn voorganger- met een aantal sleuven om de lucht richting de drie flow conditioners te sturen, maar wat er tussen de neus en dat paneel schuilgaat blijft voorlopig gissen.

De sidepods volgen een andere filosofie dan we bij de teams van Red Bull, Williams en Haas gezien hebben. Net als bij hun concurrenten kiest Sauber voor een zichtbare crashstructuur, maar in tegenstelling tot de concurrenten is de sidepod-inlet vrij hoog. Boven de crashstructuur zien we een tweede inlet die vermoedelijk wordt gebruikt om de turbo’s van lucht te voorzien.

Bovenop zien we de gesplitste airbox terugkeren, met ditmaal maar liefst vier openingen aan weerszijden. In combinatie met de relatief hoge sidepod-inlets wekt dit het vermoeden dat de Ferrari-krachtbron vrij veel lucht nodig heeft om te koelen. Het feit dat de Haas VF18 ook relatief grote sidepod-inlets en een grote airbox heeft, versterkt dat vermoeden alleen maar. De hoogste inlets zijn iets verder naar achteren geplaatst, waarschijnlijk om te voorkomen dat de van de Halo afkomstige wervelingen de luchttoevoer teveel in de weg zitten. Sauber is overigens het eerste team dat laat zien gebruik te maken van de mogelijkheid om de Halo aan te kleden met aerodynamische elementen. Alsof dat nog niet genoeg is, zien we op de rugvin nog eens een tweetal kleine openingen zitten.

Kijken we naar de achterkant, dan zien we eigenlijk niet zo heel veel spannende dingen. De achtervleugel lijkt rechtstreeks overgenomen van de C36, met als enige verschil dat hij ditmaal in het midden ondersteund wordt door twee staanders. Het opvallende daaraan is dat die staanders tussen de uitlaatjes doorlopen, terwijl de andere teams er veelal voor kiezen om ze om de uitlaatpijpen te leiden. Wat ook wel opmerkelijk is, is de crashstructuur aan de achterzijde. Hier zien we dat rondom het achterlicht het naar boven gerichte vleugeltje zit, zoals dat ook bij de concurrentie het geval is. Het interessante is echter dat Sauber er ook nog naar links en naar rechts gekromde vleugeltjes aan heeft toegevoegd.

Sauber heeft de afgelopen winter niet stilgezeten en heeft gekozen voor een aantal interessante en unieke concepten, maar ook met een aantal beproefde concepten van de concurrentie. Tel daarbij op dat Sauber aankomend seizoen met up-to-date Ferrari motoren rijdt en de financiële armslag heeft om de auto door te ontwikkelen, dan zou het zomaar kunnen dat ze wat vaker in de punten rijden.