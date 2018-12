Top: stop een lel van een V8 in een B-segmenter

Kan alleen maar goed gaan toch?

Deze kleine breedbekkikker is gemaakt om mee gegooid en gesmeten te worden. Zeker niet in de basis, maar wel na de behandeling die de hatchback heeft gekregen. Waar we naar kijken is een Chevrolet Sonic, die we hier in Nederland kenden als de Aveo.

De Sonic is door rallycrosser Pat Moro en zijn team PMR Motorsports aangepakt. De onthulling was op de Performance Racing Industry Show. Het is daadwerkelijk de bedoeling dat er met de auto rally’s gereden gaan worden. De hatchback is merkentrouw gebleven, want onder de kap huist nog steeds een Chevrolet-motor. Een LS3 V8 met 430 pk en 576 Nm koppel om precies te zijn. Dat dan weer wel.

Om van deze Sonic een goed sturende rallyauto te maken moest de aandrijflijn aangepast worden. De Chevrolet beschikt nu over vierwielaandrijving. Verder kreeg de hatchback een widebody aangemeten en werden overbodige zaken uit het interieur gestript om gewicht te besparen. Natuurlijk werd er ook een rolkooi geïnstalleerd.

Deze Chevy gaat straks meedoen met de American Rally Association Series, dat is een rally kampioenschap in de Verenigde Staten. Pat Moro zal achter het stuur plaatsnemen met navigator Ole Holter naast hem in de bijrijdersstoel.