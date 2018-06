Is het gods plan om Drake de Devel Sixteen te geven?

The budget for this video was $996,631.90. We spent it all and more on a Devel Sixteen. Don't tell the label.

Een van de grootste enigma’s in de autowereld is op dit moment de Devel Sixteen. De bizarre hypercar uit de zandbak heeft op papier specs waar Ferrari en kornuiten een rode kop van krijgen alsof ze net een te pittig gerecht hebben gegeten bij een Indiaas restaurant. Onder de kap ligt een 12.3 liter grote V16 die er maximaal 5.007 pk uitgooit, althans, volgens zijn makers. Ondanks de inhoud van de motor zou dat een feitelijk ongeloofeloos specifiek vermogen van 407 pk per liter betekenen. Misschien als ze trinitrotolueen in de tank gooien…

Enfin, zelfs als we de claim van 5.007 pk beschouwen als een slim staaltje zandbakiaanse bragadocio, is de Devel een indrukwekkend ding, mits het project tenminste serieus van de grond komt. Voor dat laatste heb je wat klanten en exposure nodig. Het lijkt alsof Devel beide gevonden heeft in rapper Drake.

De ietwat melodramatische woordkunstenaar uit de Six (Toronto, Canada) heeft namelijk de eerste Sixteen in ontvangst genomen, zo heet het. Een zekere Tony Bet van Driving Emotions Toronto zette de auto op de gramz als bewijs dat ‘ie in Canuckistan is aangekomen, via Turkish Airlines. Tevens komt de auto samen met de Laffe van de rapper ook voor in Drakes nieuwe clip I’m upset. Zeiden we al dat Drizzy soms de neiging heeft een beetje melodramatisch te doen?