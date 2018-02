Gooi de Porsche 911 GT3 RS door de configurator

Het is dinsdagmiddag, en de hoogste tijd om een Porsche samen te stellen.

De achtste week van 2018 was een goede voor auto-onthullingen. Van onfatsoenlijk krachtige, langverwachte supercars tot schitterende luxe familieauto’s: we kregen ze allemaal. Afgelopen weekend konden we ons verder verdiepen in al het moois, nadat de configurator van de nieuwe Volvo V60 online kwam. De keuzes waren echter tamelijk beperkt, waardoor de pret ietwat werd gedrukt. Gelukkig heeft de Porsche 911 GT3 RS ons wél het een en ander te bieden.

Nadat je de GT3 RS hebt uitgerust in je favoriete kleur, kun je direct door naar het interieur. Ikzelf koos voor de combinatie van zwart leer en Lizard Green alcantara, omdat het kan. Voor wat betreft de stoelen houden we het lekker puur, simpelweg door de kuipstoelen te kiezen. En uiteraard vinken we het Weissach Pakket (met rolkooi!) dan ook maar aan. De rest van de buitenzijde vullen we met zoveel mogelijk onnodige troep op, om het visuele gedeelte van het brein te stimuleren.

Aangekomen bij de transmissie komen we als Icarus uit de lucht vallen. De high waarin we ons luttele momenten geleden nog bevonden is plots verdwenen, en alles wat achterblijft is de overzoute smaak van zeewater. De oorzaak? De handgeschakelde versnellingsbak is op de GT3 RS geen optie. In plaats daarvan moeten we—geforceerd, welterverstaan—kiezen voor de naadloze PDK-transmissie. Nou, goed dan.

In onze akelige teleurstelling blijven we doelloos doorklikken totdat we de bolide mogen bestellen. Ruim 333.000 euro’s mag het ons volgens de machine gaan kosten.

