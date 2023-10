Uitslag Formule 1: Grand Prix van Amerika 2023

Max start vanaf P6, maar is toch de grote favoriet om de Grand Prix van Amerika te winnen. Kunnen Leclerc en Norris hem het moeilijk maken?

Na de Sprintdag van gisteren is het vandaag weer tijd voor een ‘gewone’ race. Verstappen staat voor de verandering een keer niet op pole position. Na een rommelige kwalificatie moet Max het zelfs doen met P6. Voor hem staan Leclerc, Norris, Hamilton, Sainz en Russell. En toch: gezien de rees pees die Max gisteren ook weer etaleerde in de Sprint, geldt hij als de grote favoriet. Op de meet had Max Emilian bijna tien seconden te pakken op nummer twee Hamilton.

De Ferrari’s vielen weer helemaal door de mand. De banden gaan er nog steeds aan bij team rood. Een karakteristiek die het team niet geheel toevallig deelt met Haas F1. De Amerikanen hebben het concept niet voor niks helemaal omgegooid voor de race dit weekend. Hoewel dat tot op heden nog geen groot succes heeft opgeleverd.

Desalniettemin: Norris en Hamilton lijken de grootste kandidaten om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Mits de Nederlander tijd verliest in verkeer en/of door akkefietjes dan wel probleempjes. Wordt het spannend? We gaan het zien…

Start

Zoals we wel vaker gezien hebben, komt de nummer op de 2 op de grid hier veel beter weg dan de nummer 1. Norris heeft Leclerc feitelijk al voor de eerste knik te pakken. Hamilton dringt ook aan bij de Monegask, maar betaalt daarvoor de prijs. In plaats van een plekje op te schuiven, verliest hij in de startfase een plek aan Sainz. Stiekem is dit voor de spanning in de race eigenlijk alleen maar goed. Als Norris vooraan een beetje kan ontsnappen heeft hij wellicht een klein kansje om te winnen.

In het achterveld komen Piastri en Ocon onzacht met elkaar in aanraking. In eerste instantie lijkt het alsof beide doorkunnen, wat best wel bijzonder is gezien de forse klap. Ook apart: ondanks de touché wint Piastri meteen een paar plaatsen. Maar even later blijkt er toch wel wat schade te zijn. Ocon heeft geen pace en Gasly vraagt het team dan ook om hem op te dragen niet in de weg te zitten. Niet veel later is het een mute point. Ocon valt namelijk uit in ronde 6. Een paar ronden later rijdt Piastri heel traag rond. De Australiër had sowieso zijn weekend niet en wordt verteld dat hij de auto moet parkeren.

De Ferrari’s hebben dan alweer aangetoond het tempo niet te kunnen volgen. Norris verdwijnt vooraan langzaam uit beeld en Hamilton maakt snel werk van team rood om op te klimmen naar P2. Verstappen lijkt een beetje zijn tijd te nemen. Speelt hij als een kat met de muizen? Of is het moeilijker dan we dachten met de RB19 in verkeer. Aan Sainz komt Max vrij snel voorbij. Maar Leclerc blijft wat langer voor de neus van Max rijden. En maakt het Max bovendien behoorlijk moeilijk als die probeert in te halen. Het leidt net niet tot een isjident on the race #iykyk.

Mid Race

Norris leidt dus maar na vijftien ronden lijkt Hamilton dichterbij te komen. De McLaren-man klaagt over problemen met de balans in bocht 8 en bocht 9. Verstappen zit op het vinkentouw. Zijn achterstand op de leiding is ongeveer vijf seconden als hij binnenkomt voor zijn eerste stop. Dus géén extreem lange eerste stint voor Max, ondanks dat hij het een beetje voorzichtig aan leek te doen. Verstappen komt als negende weer de baan op tussen de twee Alpha Tauri’s van Tsunoda en Ricciardo.

Reageren Norris en Hamilton direct, of rijden ze door? McLaren durft het niet aan en haalt Norris meteen naar binnen. Ook Sainz komt binnen vanaf P5 en Perez vanaf P7. Norris komt de baan op voor Verstappen en ook voor Gasly, die dus nog even een buffer is tussen de McLaren en de Red Bull.

En nu het interessante: Hamilton rijdt door en wordt door zijn team verteld ’target plus four’. Helaas verremt de zevenvoudig kampioen zich wat natuurlijk niet helpt in het secondenspel. LH44 komt binnen bij het ingaan van ronde 21 en valt terug tot achter Verstappen. Het lijkt net te vroeg om een eenstopper te laten werken. Zijn stop was ook niet geweldig. Russell komt nog een ronde later binnen en verliest daarmee zijn plek aan Perez.

Bij Ferrari heeft het strategieteam ook weer eens gebrainstormd en gaan ze sowieso voor een eenstopper met LEC. Charles komt binnen aan het eind van ronde 23. Een leuke poging van team rood dat weet dat het geen kans heeft als het precies hetzelfde doet als Red Bull, Mercedes en McLaren.

We weten nu dus zeker dat Verstappen sowieso nog een keer moet stoppen. Hij is namelijk van mediums naar mediums gegaan. Leider Norris is voor Medium – Hard gegaan, maar wel al in ronde 17. Op P3 rijdt Hamilton die ook voor Medium – Hard is gegaan maar dan pas in ronde 21. Sainz is P4 maar doet hetzelfde als Max en daarachter rijden Leclerc en Russell die echt voor de eenstopper lijken te gaan.

Verstappen slaagt er in ronde 27 in de leiding te pakken. Maar het is niet zo dat hij direct wegrijdt bij Norris. Die blijft een paar rondjes in de DRS hangen. Pas na 32 ronden is er opeens een gaatje. Maar met 24 ronden te gaan is er nog veel dat Max moet winnen als Max NOR en HAM wil verslaan op de eenstopper.

Maar dan! Norris komt opeens de pit binnenrollen. Hij verloor binnen enkele ronden vier seconden op Max en dumpt zijn banden. Verstappen komt een ronde later binnen en gaat nu naar de hards. Hij komt vlak voor Norris weer de baan op. De twee rijden vierde en vijfde. Perez op P2 moet sowieso nog stoppen. Leclerc rijdt ook voor het duo op veel oudere hards. Maar het kijken is naar Hamilton. Met twintig ronden te gaan heeft LH44 vijftien seconden op MV1. Als de ervaren Brit stopt is het voorbij. Anders waarschijnlijk ook, maar dan wordt het nog even spannend.

Helaas, ingaan ronde 39 komt ook Hamilton binnen. In dezelfde ronde gaat Verstappen voorbij aan Leclerc. Norris volgt het voorbeeld van zijn mattie uit Monaco onder het toeziend oog van Elon Musk. En zo is het dan toch weer gedaan. Max wint ‘m, Norris tweede, Hamilton derde. Precies zoals ondergetekende reeds voorspeld had. Behalve dat Hamilton dus derde is en niet Hülkenberg. Begint allebei met een ‘H’ hè.

Finish

Hamilton maakt de onvermijdelijke move op Leclerc in ronde 43. Heel ver achter Norris en Verstappen rijdt hij niet eens. Zou hij dan toch nog wat kunnen bewerkstelligen met de mediums tegen Max en Lando op hards?

Kijken we even naar de tweede helft van de top-10 dan zien we achter Perez en Russell nog Gasly, Tsunoda en Alonso in de top-10 rondrijden. Bij Aston Martin zijn ze helemaal achteraan begonnen, maar in deze race komen ze dan toch een beetje naar voren. Waarbij Lance zijn teamleider dit keer redelijk kort weet te volgen.

Ricciardo kan niks inbrengen tegen zijn jongere teamgenoot deze keer. De honingdas rijdt vrij kansloos rond tussen de Hazen en Williamsen. Dit is De Vriesesque vandaag voor DR3. Moet ‘ie niet te vaak doen als hij zijn plekje wil houden laat staan verbeteren. Enfin, het zal de lach niet van RIC’s gezicht krijgen. Verstappen daarentegen is weer niet te genieten op de radio nu hij weer eens ouderwets moet knokken voor de zege.

En oef, daar gaan dan toch nog een paar puntjes in het redactie-klassement. Hamilton gaat na een briljant gevecht namelijk voorbij aan Norris. In theorie heeft hij nog zeven rondjes om vijf seconden goed te maken op Max. Dat zal toch net iets te veel gevraagd zijn, niet?

Voor P4 en P5 zit het al een stuk dichter bij elkaar. Sainz is aangesloten bij Leclerc die de eenstopper probeert te volbrengen. LEC laat zijn teammaat gaan. Alonso heeft andermaal pech. Hij rapporteert een probleem met de ophanging, maar het blijkt de vloer te zijn. De Spanjaard valt uit. Stroll neemt zijn plekje over en Tsunoda erft het laatste punt.

Perez pakt nog P5 af van Leclerc als de race langzaam tot zijn conclusie komt. Tsunoda pakt in de allerlaatste ronde de snelste ronde af van Ricciardo. Handig gedaan van Alpha Tauri, want TSU pakt daardoor niet één maar twee puntjes. Het blijft een mooi circuit deze baan in Austin, Texas. Vandaag was het eindelijk ook weer even spannend om de zege. Maar uiteindelijk zijn de winnaars weer Verstappen en Red Bull. Was het het remprobleem of komt de rest langzaam maar zeker echt dichterbij? De volgende aanwijzing krijgen we volgende week in Maxico. Straatfeest!