Toto Wolff naar politie vanwege aantijgingen sabotage Hamilton

Toxische mensen doen weer toxisch en komen met valse aantijgingen omtrent sabotage van Hamilton. Toto Wolff gaat nu naar de politie.

Ferrari heeft een historie van bewezen winnaars naar het team halen. Het lijkt een logische strategie. Team rood is kapitaalkrachtig en wil elk jaar winnen, hoewel dat zelden lukt. Waarom een risicootje lopen met een onbewezen coureur als je een bewezen veelwinnaar kan binnenhalen?

Het werkte echter al een tijdje niet meer. Ferrari haalde na haar laatste kampioen (Kimi in 2007!) onder andere tweevoudig kampioen Alonso binnen en later opnieuw Raikkonen en viervoudig kampioen Vettel. Er waren zeges, maar het echt grote succes bleef uit. Vervolgens haalde Ferrari Leclerc naar het team. En die bleek gewoon sneller te zijn dan Vettel. En dus veel sneller dan Raikkonen in zijn latere seizoenen. Je vraagt je af of Ferrari met terugwerkende kracht had kunnen winnen in 2017 of 2018 met een betere coureur.

Ook bij Ferrari leek dit de ogen geopend te hebben. Naast Leclerc, kozen ze niet voor Ricciardo maar voor de wat jongere Sainz. Voor team rood begrippen, hadden ze daarmee een ongekend jong duo in de auto’s zitten. Maar nu gaat Ferrari weer voor de oude route. De inmiddels 39-jarige Hamilton, volgend jaar 40, komt Leclerc vergezellen.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want net nu de aankondiging gedaan is, verzuipt Hamilton tegenover Russell. Net als Vettel dat deed in 2014 naast Ricciardo toen duidelijk werd dat hij in 2015 bij Ferrari zou rijden. Het verschil is vooral pregnant in de kwalificaties. Hamilton staat in dat duel, wat vorig jaar nog eindigde in een gelijkspel (hoewel Russell toen naar het einde van het jaar toe ook al meestal sneller was), met 1-8 achter. Zelf suggereerde HAM, in de gebruikelijke omfloerste stem, dat er geklooi zou zijn op de achtergrond.

Fanb0iZ hebben die boodschap ontvangen en verspreid. Vanaf een niet te traceren IP-adres werd er bericht verzonden naar verschillende partijen in de media en teams waarin gesuggereerd wordt dat Mercedes Hamilton daadwerkelijk zou saboteren. Opvallend genoeg zou dit naar dezelfde mailinglist gestuurd zijn, als de documenten in de zaak Horner.

Wetende hoe beschadigend dit soort valse beschuldigingen kunnen zijn, gaat Wolff in de tegenaanval. Hij haalt de politie erbij om dit misbruik te stoppen en strooit met een aantal heftige woorden. Mensen met psychiatrische ziekten moeten maar naar een psychiater gaan. En als mensen beschuldigingen willen doen is dat prima, maar dan mogen ze dat onderbouwen en met naam en toenaam doen. Niet achter ruggen om verspreiden met roddels, achterklap en halve suggesties hier en steken onder water daar. Want dat is eng en achterbaks.

We zijn het niet altijd eens met Wolff, maar in dit geval van harte. Waarvan akte.