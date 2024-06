Hackers scoren de Eurojackpot door autodealers af te persen

Zoveel monnie! Een stel hackers uit (vermoedelijk) Oost-Europa heeft de Eurojackpot niet nodig voor een luilekkerleventje. In plaats daarvan persen ze autodealers af voor tientallen miljoenen.

Mocht je net gehoord hebben dat je geslaagd bent op de middelbare school en nog geen plannen hebben wat te doen met de rest van je leven: misschien gaan hacken? Het kan een lucratieve business zijn. En als je naar de universiteit gaat kom je alleen maar in contact met rabiate wokies dezer dagen. Voor je het weet sta je met groen geverfd haar TV’s kapot te slaan als deel van queers for Palestine. Terwijl die Palestines op hun beurt dan weer regelmatig queers kapot slaan. Allemaal beyond the looking glass gedoe man. Moet je niet willen.

De wereld van de cybercrime is wat dat betreft veel vruchtbaarder, eerlijker en spannender. Met de juiste nullen en eenen, wring jij jezelf naar binnen bij grote bedrijven. Kun je vanaf afstand even de DVD-drive van iemand anders openzetten middels Sub-Zero. Die arme drommel weet niet wat ‘m overkomt. Of je kan natuurlijk systemen lamleggen van grote bedrijven en beloven dat pas weer te fixen als er grof betaald wordt. In tegenstelling tot al die machine minds met machine hearts op die uni wiens woord ongeveer net zoveel waard is als de kapotte TV’s aan de muur, ben jij natuurlijk wel een man (m/v/i) van je woord. Dus als ze betalen, ga je braaf de zaak weer recht breien. Toch?

Misschien. Dat is in ieder geval wel wat CDK Global hoopt, volgens Bloomberg. Net als ik heb je er nog nooit van gehoord, maar dit is een groot bedrijf dat software levert aan 15.000 autodealers in de Verenigde Staten. Onder andere Cloud Services. CDK zelf claimt op haar website een ‘drie-lagig veiligheidssysteem te bieden voor cybersecurity’. Oops.

Hackers zijn nu dus toch net iets slimmer geweest dan de medewerkers van CDK zelf. Ze zijn namelijk zonder eerst netjes permissie te vragen binnengedrongen in de krochten van het systeem. En kunnen daar allerlei vervelende dingen doen. Zo vervelend dat CDK uit veiligheidsoverwegingen naar klanten al enkele dagen de systemen lamgelegd heeft. Maar dat betekent voor dealers natuurlijk wel dat zij ‘niet vooruit kunnen’.

Tientallen miljoenen willen de, vermoedelijk Oost-Europese, hackers zien. En CDK geeft aan van plan te zijn te gaan betalen. Misdaad loont dus. Ik zal eens even bij de collegae een balletje opgooien of we niet autoblog parttime moeten doorzetten en in de computerboeken moeten duiken. Kunnen we eindelijk allemaal die nieuwe Giulia kopen…