Wat zegt Vettel over de touché met Verstappen?

Het olijke duo wist elkaar gisteren weer feilloos te vinden op het Circuit Gilles Villeneuve.

Eén ding is duidelijk: Vettel en Verstappen zullen de deur niet zo snel bij elkaar plat lopen. De twee vlogen elkaar op de baan al meerdere keren in de haren, wat door de Duitser regelmatig werd becommentarieert met de nodige “seriously’s” en “honestly’s”. Er kwam op initiatief van Vettel zelfs een heuse Max-regel, al is die weer van de baan. We waren dan ook reuze benieuwd wat de viervoudig kampioen over de lichte touché met Verstappen te zeggen had.

Het is niet nodig om van een mug een olifant maken, maar de beschadigde voorvleugel van Vettel kostte hem wel z’n race. Desalniettemin vocht de Duitser zich knap terug naar P4 terwijl Verstappen z’n Red Bull met een kapotte accu langs de baan moest parkeren. Hoe Max dacht over het momentje met Vettel weten we al. Volgens de Nederbelg had de Ferrari gewoon eerder moeten remmen, zie dit interview.

Vettel was echter betrekkelijk mild. In zijn optiek deed Verstappen het niet expres en was er simpelweg net te weinig ruimte om contact tussen de twee auto’s te vermijden. Je gelooft ons niet? Lees mee!

“I haven’t seen from his point of view, but… obviously I wasn’t expecting, I was focusing on Valtteri, I didn’t really have anywhere to go because Lewis [Hamilton] was in front – so if I brake later, then I run into Lewis. And then Max, I think, took his chance on the outside and ran over our front wing. I don’t think he did it on purpose because normally you get a puncture, so in that regard he was lucky that he didn’t get one.”

Mooi om te zien dat Verstappen niet meer wordt beschouwd als het broekie dat nog een hoop te leren heeft, want Vettel laat met deze quote toch wel doorschemeren dat Max intussen bij de gevestigde orde hoort. Nu de (betrouwbaarheid van de) RB13 nog…