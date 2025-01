Deze E24 6 Serie heeft 700 pk een M4-interieur

Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een 6 Serie met E34 M5-velgen, maar deze auto is zeer grondig aangepakt.

Wouter had ‘m al even kort laten zien in de video van Interclassics Maastricht: er staat een oude 6 Serie, die niet geheel standaard is. Deze heeft bijvoorbeeld 700 pk, maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dit vraagt dus om een artikel.

De auto is een project van KC Performance uit het Brabantse Helvoirt. Die kunnen je kennen van het installeren van PDK’s in een 964 en 993. Maar dat is eigenlijk nog het minst bijzondere wat ze doen. Met deze 6 Serie zijn ze veel verder gegaan.

Om te beginnen is er een M54-blok ingelepeld, de zes-in-lijn die onder meer in de E46 te vinden was. Deze is grondig onder handen genomen, met upgrades van de zuigers, drijfstangen, klepveren, injectoren, gasklephuis, oliepomp, et cetera. Als klap op de vuurpijl wordt er een dikke turbo gemonteerd. Het is nog een ‘work in progress’, maar dit alles moet resulteren in 700 pk en 900 Nm.

Dat is alleen nog maar de motor. Er is ook een nieuwe versnellingsbak gemonteerd, een 8-traps ZF-automaat, die oorspronkelijk gekoppeld was aan een N57-blok. Hier zit Dodge Demon firmware op met het enorme vermogen om te gaan. Ook belangrijk: deze auto is voorzien van een actief sperdifferentieel van een F80 M3. Een unieke upgrade.

Het interieur is ook niet overgeslagen, naast een moderne automaatpook zie je bijvoorbeeld ook moderne stoelen. Die zijn afkomstig uit een F82 M4. De rest van het interieur is hier op aangepast, inclusief een custom achterbank. Ook heeft deze 6 Serie een digitaal instrumentarium gekregen, wat in allerlei verschillende configuraties in te stellen is.

Er is al 680 uur in dit project gestoken, en dat is nog exclusief het interieur en spuitwerk. En de auto is nog niet af. Zoals komt bijvoorbeeld nog een ander stuur in en ook elektronisch moet er nog het een en ander gefixt worden.

Zoals je begrijp is er heel veel tijd en geld in deze auto gepompt, dus je zult er straks een stevig bedrag voor moeten neertellen. KC Performance vertelde ons dat je moet rekenen op zo’n €260.000.