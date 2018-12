Toyota blundert, deelt per abuis nieuwe Supra

Krijgen we ook echt iets nieuws te zien?

Veelal is het zo dat officiële foto’s van een nieuwe, langverwachte auto enkele uren of etmalen uitlekken voordat deze onthuld had moeten worden. Bij de nieuwe Toyota Supra, de vijfde generatie, is dat wel even anders. De terugkeer van de Japanse sportauto staat namelijk gepland voor de NAIAS in Detroit van volgende maand. De Duitse marketingafdeling bedoezelt het feestje vandaag, door per ongeluk een tweetal foto’s van de auto te delen.

Dit blijkt uit een bericht van een gebruiker op een forum dat aan de nieuwe Supra is toegewijd. Nadat de gebruiker, t93, zichzelf op de wachtlijst voor de nieuwe Supra had geplaatst, kreeg hij een e-mail van Toyota Duitsland. In de e-mail werd de gebruiker vriendelijk bedankt voor zijn interesse en beloofde de automaker hem spoedig te informeren wanneer er nieuws te melden was. De belofte kwam Toyota wel héél snel na, want in diezelfde e-mail zond het per ongeluk twee officiële schetsen mee, die waarschijnlijk pas bij de onthulling van de auto gedeeld hadden mogen worden.

Hoewel we de auto nu in vol ornaat te zien krijgen, heeft Toyota niet zozeer zijn best gedaan om de auto buiten de spotlichten te houden. Afgezien van het feit dat er al tot tweemaal toe foto’s van de auto op zijn gedoken, heeft de autofabrikant de nieuwe Supra o.a. al meegebracht naar het Goodwood Festival of Speed. De auto was hier misschien gehuld in een gecamoufleerde jas, de vormen waren zeker goed te bewonderen. Halverwege volgende maand zal de Toyota Supra officieel van zijn doeken worden ontdaan.