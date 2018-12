Zelfs als sneeuwmobiel is de Nissan Juke maar apart

Ieder zijn ding.

De meeste modellen die Nissan vandaag de dag in zijn gamma heeft, zijn maar merkwaardig. In zekere zin zijn ze zeer anoniem, maar tegelijkertijd herkennen we ook een zekere mate van excentriciteit. Of we nu spreken over de elektrische Leaf of de zeer hoog gewaardeerde GT-R, de auto’s zijn even opvallend als onopvallend. De Nissan Juke is een overduidelijke uitzondering op de regel, en deze week heeft de Japanse automaker de knop voor het extreme nog verder opengedraaid.

De inspiratie voor het project, dat Nissan als het zogenaamde ‘Juke Personalization Adventure Concept‘ door het leven laat gaan, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, als we enkele maanden terug in onze herinneringen duiken, ontdekken we namelijk dat Nissan dit al eens eerder heeft gedaan. In februari, bijvoorbeeld, kwam het met een soortgelijk project voor de 370Z. Het unieke exemplaar kreeg de toepasselijke naam 370ZKi en was een uitzonderlijk technisch hoogstandje, aangezien de volledige aandrijflijn moest worden aangepast om het nieuwe systeem te kunnen huisvesten.

Dat gezegd hebbende werden de aanpassingen aan de 370ZKi vooral beperkt tot de aandrijflijn en leken de ingenieurs van Nissan weinig aan het exterieur van de auto te hebben gedaan. Dat is deze keer wel anders. In plaats van een aanzienlijk deel van de energie te steken in het verzinnen van een naam waarom slechts een enkeling heeft kunnen grinniken, besloot Nissan ditmaal meer aandacht te besteden aan het ontwerp. Het resultaat mag er zijn. Niet alleen staat de Juke op een viertal rupsbanden, tegelijkertijd heeft de auto een flink uitgebouwd uiterlijk. Met name de wielkasten zijn flink breder geworden. Daarnaast heeft de auto een LED-lichtbalk bovenop zijn dak en is de Juke gespekt met neon groene accenten.

Binnenkort schittert het bizarre project onder de beurslichten in Toyko, alwaar de Auto Salon gehouden zal worden. Naast deze Juke neemt Nissan o.a. de Leaf RC en zijn Formule E-auto mee.