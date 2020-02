Volkswagen betaalt tóch schadevergoeding in Europa

Een onbekend aantal Duitsers krijgt 830 miljoen euro schadevergoeding van Volkswagen vanwege dieselgate.

Bijna vijf jaar na het uitbreken van het dieselschandaal zijn de perikelen voor Volkswagen nog steeds niet voorbij. De rechtszaken en claims komen nu wel minder vaak langs, maar weg zijn ze nog niet. VAG verwacht ook niet dat die boetes kleiner gaan worden, dus zette het bedrijf in mei nog 5,5 miljard euro opzij voor boetes en rechtszaken. Nu is bekend waar bijna een miljard euro daarvan naar toe gaat.

VAG gaat namelijk 830 miljoen euro schadevergoeding betalen aan een onbekende hoeveelheid Duitsers. Deze club had zich met de consumentenorganisatie VZBV verenigd in een groepsvordering/class-action suit. In november 2018 zocht VZBV naar gedupeerden die in deze massaclaim wilden stappen.

Er is wel één kanttekening bij deze schikking: het verloopt niet via die consumentenorganisatie. De gesprekken tussen de twee partijen zijn namelijk gestrand. Naast die 830 miljoen euro, wilden de advocaten van VZBV namelijk 50 miljoen euro hebben. En dat vond VAG te ver gaan. Vooral omdat de advocaten niet konden uitleggen waarvoor ze miljoenen euro’s nodig hadden en ook niet wilden dat een derde partij deze claim zou checken.

Dus wat doet VAG? In plaats van dat ze de schikking laten klappen, stappen ze direct naar de klanten. Want, zo schrijft VAG, ‘het stranden van de gesprekken moet geen negatieve gevolgen hebben voor onze klanten’. Eind maart krijgen de eerste klanten/aanklagers een persoonlijk schikkingsvoorstel via een schikkingsplatform.

VZBV zegt overigens tegen Reuters dat de gesprekken juist vanwege zo’n platform stopten. Volgens VZBV kon VAG ‘niet een systeem garanderen dat goed genoeg was voor klanten’. De consumentenorganisatie gaat nu alsnog via de rechtbank een schadevergoeding afdwingen.

Het schikken met de klanten is opvallend, aangezien een rechter in 2017 nog oordeelde dat Duitsers helemaal geen recht hebben op schadevergoeding. Want na de VAG-fix voldoen de auto’s weer aan de Europese wet- en regelgeving. Dus is er ook geen financieel nadeel, zo oordeelde de rechter destijds.

Aan de andere kant oordeelde een andere rechter eind 2018 nog dat Duitse Volkswagen-eigenaren wél hun geld terug kunnen vragen van VAG. Wat dat betreft lijkt het dus sterk af te hangen van de rechter of je wel of niet recht hebt op geld. Misschien wilde VAG niet het risico lopen om een slechtgehumeurde rechter tegen te komen?

Foto: Volkswagen Touareg V10 TDI van Amateurspotter, via Autojunk.nl.