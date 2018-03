Toyota GR Supra Racing Concept is een geoliede machine

Het merk koos voor een opvallende introductie.

Eindelijk kunnen we kennis maken met de Toyota Supra. Nog steeds geen productiemodel, maar wederom een concept. In Genève staat de GR Supra Racing Concept, waarbij GR staat voor Gazoooo Racing.

Toyota omschrijft het concept als een voorbode op het uiteindelijke productiemodel. Dat de Supra in een racy livery in Genève staat is geen complete verrassing. De combinatie Supra en racerij gaan hand in hand. Toyota wist de GT500-klasse van het GT-kampioenschap met de vierde generatie Supra vier keer op naam te zetten. Daarnaast heeft de Supra twee keer meegedaan aan de 24 uur van Le Mans. Dat was in de jaren negentig. De GR-racing stickers zijn dan ook een knipoog naar vroeger.

Het wachten op de productieversie duurt wel lang. Al jaren worden we geplaagd met teasers, concepts en andere ongein. Kom op, Toyota, gas op die lolly!