Ze zijn er nog: de Skoda babes!

Metoo!

Er was afgelopen weken wat onrust over de mogelijke absentie van beursbabes tijdens autoshows. Toegegeven, het is allemaal wat minder, maar gelukkig zijn er nog steeds automerken die gewoon een mooie vrouw naast een mooie auto zetten. Zo ook Skoda, die dat al jaren doet. Klik verder voor een stukje historie van Karoq babes, Kodiaq babes, Fabia babes en veel meer.

Enfin, in dit geval zien we (tevens) de Škoda Vision X in beeld. Het is een compacte SUV die waarschijnlijk het kleine broertje moet worden van de Karoq en de Kodiaq.

NB: er stonden ook beursdudes op de stand van Skoda, maar die heeft onze fotoslaaf ‘helaas’ gemist.