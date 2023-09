Toyota GR86 nu ook met bizar grote spoiler

Was de kleine lipspoiler achterop de Toyota GR86 niet groot genoeg? Dan kan je nu een nogal bizarre race-spoiler bestellen.

Je kan veel zeggen over de Toyota GR86 (en diens voorganger GT86), maar Toyota kent hun pappenheimers. Standaard is de samen met Subaru ontwikkelde sportauto een leuk ding, maar duidelijk een beetje… behouden. Een krachtpatser is het niet, de motor is geen herrieschopper en de prestaties zijn oké maar niet denderend. Toyota weet dat al te goed. Zij bieden je de basis van een betaalbare achterwielaangedreven sportauto, jij mag er iets moois van maken. De tuning- en aftermarket-scene is dol op de Eight Six.

TRD

Zoals gezegd, Toyota weet dat. Dus geven ze zelf ook voorzetjes voor wat je kunt aanpassen aan je Toyota GR86. Middels een lijn onderdelen van Toyota Racing Development (TRD) kun je aan de slag met ‘GR Parts’. Dat zijn extra onderdelen voor de GR86 die de racing-tak van Toyota als extra aanbiedt. Dat deden ze al en heeft collega @willeme al een keer voor je haarfijn uitgelegd. Nu komt er nog een onderdeel bij om je GR86 écht klaar te maken voor de betere circuitdagen.

Achtervleugel

Via TRD kun je nu namelijk een unit van een achtervleugel krijgen! Het gaat om een koolstofvezel spoiler met bevestigingspunten midden op het kofferdeksel. Normaal het soort spul wat je op een raceauto verwacht, maar nu kan je ‘m gewoon bestellen voor elke GR86. Overigens gaat het om een spoiler die van bovenaf bevestigd is middels een ‘zwanennek’, Een beetje zoals een Porsche GT3 of GT4 RS.

Volgens Toyota combineert de nieuwe spoiler stijl met aerodynamische voordelen. Dat laatste mag ook wel met zo’n grote spoiler die nogal opvallend is. De spoiler als extraatje kopen kost het equivalent van zo’n 3.400 euro.