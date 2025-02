Toyota GT86 met 2JZ op Marktplaats hoef jij niet meer te tunen!

De perfecte auto voor als je geen zin of tijd hebt om zelf te modden!

Weer een bewijsstuk dat moderitis serieus genomen moet worden en dat er meerdere slachtoffers zijn van dit virus. Op Marktplaats stuiten we op een Toyota GT86 die met zijn uiterlijk al duidelijk maakt dat hij niet meer origineel is. Een blik onder de motorkap verraadt hoe tof deze auto is geworden. Duik mee in de aanpassingen van deze Toyota GT86 met 2JZ-motor die op Marktplaats te koop staat.

De lijst met aanpassingen gaat maar door. We beginnen natuurlijk met het pronkstuk: de motor. Het specifieke blok waar we het over hebben is een 2JZGE VVTI-motor met turbo. Dit exemplaar is uit Japan gehaald, compleet gedemonteerd, gereinigd en opnieuw opgebouwd met nieuwe onderdelen. De cilinderkoppen kregen nieuwe kleppen en afdichtingen en het blok is gevlakt, De 3.0-liter zescilinder produceert nu een machtige 600 pk en 650 Nm.

Aanpassingen aan de Toyota

De motor wordt gereguleerd met een op maat geprogrammeerde ECU met twee rijmodi. Daarnaast zorgt deze software voor een anti-lag systeem en launch control. En dat is nog maar het begin. Het inlaatspruitstuk is op maat gemaakt, de uitlaat meet 3 inch, er is een 44 millimeter wastegate, 630 cc Bosch-injectoren, een DBW-gasklep van BMW, een nieuwe intercooler en ga zo maar door. De accu is trouwens naar de kofferbak vertrokken. Ik vermoed dat dat gedaan is voor een betere gewichtsverdeling. Het hele lijstje vind je in de beschrijving op Marktplaats.

Ook buiten de motor is veel getuned. Denk aan een 16-voudig verstelbare schroefset, de GS6-53DZ BMW-versnellingsbak, remschijven van een Lexus ISF, remklauwen met zes zuigers van een Porsche, nieuwe voorpootbruggen voor en achter. Misschien was het makkelijker geweest om op te sommen wat er níét is aangepast aan deze GT86. Het exterieur is aangepakt met koolstofvezel splitter, zijskirts en diffuser, nieuwe koplampen en 18-inch lichtmetalen velgen.

De verkoper vat de occasion prima samen in één zin. ”Deze GT86 is geen standaard sportwagen.” Er zitten duizenden euro’s, ontelbare uren bloed, zweet en tranen in. Je zou hem kunnen gebruiken als daily driver of als circuitmonster. Het enige dat ik misschien nog mis, is een leuke stickerset of een toffere carrosseriekleur, maar ik klaag verder niet.

De prijs van de Toyota GT86 met 2JZ op Marktplaats

De getunede Toyota staat te koop in Almere. De verkopende dealer vraagt € 59.950,- voor de GT86. Ik weet het: dat is een hoop geld voor een GT86. Voor minder geld rijd je in een GR86. Maar daar gaat het bij deze occasion niet om. Je koopt in feite het werk dat een ander voor je heeft gedaan. Plus: de politie vindt het ook nog eens leuker dat je hierin rijdt dan in een geleasde Yaris Cross. Iedereen blij!

Bedankt voor de tip, @tenaci!