Eindelijk: de eerste GR Supra met 2JZ is hier

Je kon erop wachten.

De Toyota Supra (A80) is een legendarische auto. Daar zijn veel redenen voor, maar het feit dat ‘ie zover getuned kon worden is er absoluut eentje van. Dat was mogelijk omdat de motor, een zes-in-lijn met twee turbo’s, behoorlijke krachtsreserves kende. Een boekhouder zou zeggen: ze hebben de motor té goed gebouwd. Omdat het blok zo sterk was, was het relatief eenvoudig om extra vermogen uit de blokken te extraheren.

Na jaren van teasers, nieuwsberichten en spyshots is de nieuwe Toyota GR Supra (A90) ein-de-lijk onder ons. De auto is in samenwerking met BMW ontwikkeld en maakt gebruik van een motor uit Beieren. Nu is dat óók een zes-in-lijn, dus historisch verantwoord. De B58B30 motor van BMW is een goed blok, maar heeft (nog) niet de magische status van de 2JZ-GTE. Maar hoe moeilijk kan het zijn om de ‘B58’ eruit te halen en de 2JZ-GTE erin te lepelen? Nog niet zo lang geleden kondigde CX Racing uit Californië aan met een dergelijke motorwissel te komen.

De Amerikanen zijn echter verslagen door een Japanner. Het was de beroemde drifter Daigo Saito die een spiksplinternieuwe GR Supra voorzien heeft van de iconische motor uit de jaren ’90. In slechts 42 dagen was het project afgerond. Het is het nieuwe driftgereedschap van de levende legende. Voor de gelegenheid is de motor opgevoerd naar 800 pk. Het eerste optreden van deze auto is tijdens de D1 Grand Prix op 23 maart.