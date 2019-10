Toyota gooit roer om en introduceert beeldschone Mirai

Wellicht was de eerste generatie iets te gewaagd voor velen.

Tijdens de EV10daagse vallen een paar dingen op als we kijken naar Toyota. De Japanse autogigant doet namelijk niet helemaal vrolijk mee met de hele PHEV en EV brigade. Ze hebben natuurlijk wel een Prius die je eventueel met sterker kunt krijgen. Ze zetten voornamelijk in op reguliere hybrides. De PHEV en EV slaan ze grotendeels over. Het andere uiterste is natuurlijk de innovatieve Mirai.

De Mirai is een waterstofauto. Sterker nog, het is de eerste ‘serie’-geproduceerde auto die rijdt op waterstof. We gebruiken de haakjes, omdat het niet zo is dat er honderden exemplaren per week van de band rollen. De Toyota Mirai wordt in alle rust in de fabriek in Aichi in elkaar geschroefd, exact dezelfde productiefaciliteit waar de briljante Lexus LF-A ook vervaardigd werd.

De (kortstondig populaire) Mirai kende een paar makkes. De auto was niet erg goedkoop, integendeel. Logisch, als je kijkt naar de bijzondere techniek van de auto. Ten tweede is er nog nauwelijks een infrastructuur voor waterstof. Men is nu nog overtuigd dat het zinvoller is om met enorm veel zware accu’s rond te rijden. Als laatste is het lijnenspel zoals het voorhoofd van mijn zus: héél creatief en uniek, absoluut niet mooi.

Gelukkig zet Toyota dat recht met de tweede generatie Mirai. Het is officieel nog een concept die Toyota meeneemt naar de Tokyo Motor Show, die start over een kleine twee weken. Dat Toyota wederom met een waterstofauto komt, is best opmerkelijk. Hoe waterstof gewonnen wordt, is namelijk onderhevig aan discussie. Er kleven ook een paar grote voordelen aan. Je hebt een fatsoenlijke actieradius en bijtanken kost een paar minuten. Over actieradius gesproken, met de nieuwe Mirai moet je 30% verder komen dan het oude model. Reken op zo’n 650 km.

De nieuwe Mirai is vooralsnog een concept, maar zal vanaf volgend jaar waarschijnlijk vrijwel ongewijzigd in productie gaan. De Mirai staat op het Toyota New Global Archtecture-platform. Dat is hetzelfde platform waar bijvoorbeeld de nieuwe Toyota Crown ook op staat. Dat heeft nog een groot voordeel, want de Toyota Mirai is voorzien van achterwielaandrijving. Volgens Toyota heeft de Mirai voldoende power, maar hoeveel zeggen ze nog niet. Hopelijk is er meer bekend bij de onthulling van de auto. De Tokyo Motor Show vindt plaats van 23 oktober tot 4 november.