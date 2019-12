Toyota overweegt een nog heftigere Yaris

En dat terwijl de nieuwe Yaris GR4 al veelbelovend is.

Kleine bekentenis. De auto waar ondergetekende het meeste naar uitkijkt voor het komende jaar is een Toyota. Om specifieker te zijn, een Toyota Yaris. Jazeker, een Toyota Yaris. Sinds Akio Toyoda de topman van Toyota is, heeft hij belooft meer tot de verbeelding sprekende modellen te maken.

Nu leveren deze niet altijd veel geld op. De ontwikkelingskosten zijn hoog en de afzet is relatief klein. Maar het voordeel is wel dat men er zeer geïnteresseerd in is. Dus tests, lijstjes, vergelijkingen en tuningartikelen zullen voorbij komen. Dat houdt weer in dat Toyota zo wel een enorme exposure heeft. Dat is eigenlijk sinds jaar en dag zo. Daarbij is zo’n non-plus-ultra uitvoering ook een prestigeobject.

De Toyota Yaris GRMN of GR4 (naam is nog niet definitief) gaat waarschijnlijk iets heel bijzonders worden. Ten eerste wordt het een driedeurs hatchback, terwijl alle andere Yarissen een vijfdeurs carrosserie hebben. Ook qua hardware is Toyota zeer serieus.

Onder de kap ligt namelijk een 1.6 driecilinder turbomotor met naar verluidt zo’n 250 pk. Het leeggewicht moet zo rond de 1.180 kg komen te liggen. Alle paarden worden via alle vier de wielen op de weg gebracht. Kortom, nu Mitsubishi met de Lancer Evolution en Subaru met de Impreza WRX STI nauwelijks nog rallyspecials bouwt, kunnen we gelukkig nog terecht bij toyota.

Maar het nieuws wordt beter als we het Australische Motoring mogen geloven. Nog voordat de eerste variant is aangekondigd, hebben ze tijdens een interview met Naohiko Saito (hoofd ingenieur van het Yaris GR4-project) bevestigd gekregen dat er een nóg hetere variant aan zit te komen. Daar is bij de ontwikkeling van de snelle Yaris rekening mee gehouden.

Het is de bedoeling dat dit model nog lichter is dan het origineel. Dat wil men gaan bereiken door veel delen van de carrosserie uit te voeren in koolstofvezel. Ook zal de motor nog onder handen genomen kunnen worden voor meer vermogen en koppel. Overigens is het sowieso mogelijk om de nieuwe hete Yaris te voorzien van upgrades. Dit gaat veel verder dan alleen sportvelgejes en een trekhaak. Denk aan verstevigingsbalken, een mechanisch sper en dergelijke. Deze zullen via Toyota verkocht gaan worden. De Yaris GR4 wordt 10 januari onthuld.

Met dank aan @w0o0dy voor de tip!