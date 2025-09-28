Val jij niet genoeg op? Dan is deze occasion op Marktplaats voor jou!

Opvallen in het kwadraat, en dat is niet de enige manier waarop deze occasion op Marktplaats iets in het kwadraat doet.

De transformatie van de Mercedes G-Klasse van serieuze offroader naar handtasje, dat verhaal ken je wel. Toch heeft Mercedes de offroad-ambities van de G-Klasse niet volledig laten varen. Elke G heeft een badge waar op staat ‘Schöckl proved’, wat betekent dat elke G-Klasse een ruig offroad-terrein heeft doorstaan in de buurt van de Magna Steyr-fabriek in Oostenrijk waar ze in elkaar geschroefd worden. En op papier is er een zeer potentie variant van de Mercedes G500 van de vorige generatie geweest die je echt wel vrij ver krijgt op onverhard terrein.

G500 4×4²

Dan hebben we het natuurlijk over de Mercedes G500 4×4². Deze extreme versie van de G met V8 staat veel hoger en breder op zijn poten, mede dankzij het gebruik van portaalassen. Het hele verhaal achter portaalassen is wat lastig, maar het komt erop neer dat de assen en differentiëlen hoger geplaatst kunnen worden voor extra grondspeling. En da’s gelukt, als je een auto als deze op je af ziet razen zouden wij aanraden om gewoon te gaan liggen. Dat overleef je echt wel.

Kleurtje!

Dankzij zijn enorme formaat zie je de G500 4×4² namelijk echt wel aan komen, maar het helpt als de eigenaar een leuk kleurtje heeft. Je kon de 4×4² namelijk krijgen in een paar knalkleurtjes, waarvan de lanceerkleur Alien Green eentje is. Een andere optie was AMG Solar Beam. Die kleur kan je kennen als een bijzondere optie op de SLS en C63 AMG Black Series, maar ook als lanceerkleur van de Mercedes-AMG GT S. Een bijzondere, verzadigde honinggele tint met een lekker metallic-effect. Zoals op de SLS die vorige week nog Spot van de Week was.

Je raadt het nooit: de G500 4×4² die we op Marktplaats vinden, heeft deze kleur. We hadden het namelijk over de offroad-capaciteit van de G-Klasse, maar boulevards van rijke steden zijn een populairder podium voor de 4×4². Opvallen is dan één van de hoofddoelen. Dan is de combinatie boomlange G-Klasse in knalgeel natuurlijk wel de droom.

Kopen

Deze bijzonder gelakte Mercedes G500 4×4² uit 2017 heeft in ieder geval niet zo veel gereden: 12.463 kilometer staat erop. Onder de kap ligt zoals alle soortgenoten een 421 pk sterke versie van de 4.0 liter V8. Niet dat het heel veel uitmaakt, want alsnog sprint je naar 100 in ‘slechts’ 7,0 seconden. En met geluk haal je een keer 1 op 8. Ach, daar doe je het niet voor.

Het wordt namelijk sowieso een dure aangelegenheid: 279.995 euro. Er zijn meerdere modellen in deze geest, zoals de nieuwe G63 4×4² door AMG en natuurlijk de zeswielige AMG G63 6×6. Dan is dit in theorie de goedkoopste en je krijgt dus een toffe kleur. Koop dan?!