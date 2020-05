Regula 991 Turbo lost 992 probleem op

Dankzij de Regula 991 Turbo kunnen mensen met OCD ook weer prettig in een nieuwe 911 stappen.

Er zijn soms zo van die dingen waar je altijd zeker van kunt zijn. De Nederlandse BPM zal blijven stijgen, iedereen in je FB status updates is wordt uiteindelijk viroloog en Andries Knevel zal nooit de zanger worden van een Death Metal-band. Nog een zekerheidje: de nieuwe Porsche 911 zal bruter zijn dan de oude.

Regula 991 Turbo

Daar komt deze Regula 991 Turbo om de hoek kijken. Onlangs is de nieuwe Porsche 911 Turbo S gepresenteerd. Uiteraard is deze sneller, bruter en duurder. Als je aan dat laatste een hekel hebt, kun je ook kijken naar een jong gebruikt exemplaar en die optisch en mechanisch helemaal naar je eigen smaak brengen.

Moeilijk lelijk

Regula kennen we niet echt als een subtiele tuner. Vaak voegen ze een paar eenvoudige doch moeilijk lelijke carrosseriepanelen toe om het geheel aanntrekkelijk te maken voor een matig getalenteerde middenvelder uit de Bundesliga. Meestal pakken ze auto’s als de Porsche Cayenne en Audi R8 aan. In dit geval is het resulaat niet onaardig.

991

De auto in kwestie is een Porsche 911 Turbo S van de 991-generatie. Deze is voorzien van nieuwe plastic onderdelen. Die voorbumper is nog niet eens zo heel erg fout, de twee grote luchtinlaten aan de zijkant doen denken aan de Porsche 996 Turbo uit 2000. De luchthappers onder de motorkap lijken dan weer niet te kloppen. Uiteraard is de voorbumper voorzien van een heuse splitter.

Achterbumper

De achterbumper is, eh, iets minder geslaagd. Met name de roosters aan de zijkant. Voornamelijk omdat je de witte lak erachter lijkt te kunnen zien zitten. Wil jij ook de bumpers van de Regula Porsche 991 Turbo? Dat kan! Ze kosten precies 3.999 per setje. Dan moet je ze wel zelf monteren en spuiten.

Schmidt FS-Line

Qua wielen zit het wel snor op de Regula 991 Turbo. Er is gekozen voor een setje gesmede Schmidt FS-Line velgen van 21″. Deze 911 Turbo heeft die diameter rondom, Porsche doet tegenwoordig zelf aan verschillende maten voor en achter. Sommige mensen met ernstige OCD kunnen dat moeilijk bevatten en kopen daardoor géén 911. Dat laatste feitje is verzonnen, maar het zou zomaar waar kunnen zijn. Op de voorwielen liggen 265/30 21 banden, aan de achterzijde meten ze 325/25 21.

Vermogen

Qua vermogen kun je de zescilinder boxer bij Regula onder handen laten nemen. Hoeveel vermogen en koppel de motor dan levert, wordt (nog) niet vermeld. De prijzen van de velgen overigens ook niet, maar reken op een kleine 7 mille voor een setje velgen zonder banden en montage. Maar dan heb je wel 21″ rondom.