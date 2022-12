Tesla spiegels populair onder dievengilde

De buitenspiegel van je auto is niet veilig. Vooral de eigenaren van een Tesla blijken doelwit van dieven.

Autodiefstal en diefstal van onderdelen is ook aan trends onderhevig. In 2021 waren de katalysatoren van hybride auto’s zoals de Toyota Prius in grote getale de pineut. Nog best een gevaarlijk klusje want als de auto van de krik valt ben je deaud.

Maar laten we eerlijk zijn, wat de Toyota Prius twintig jaar geleden was, dat is de Tesla nu. Begin dit jaar werd er in de grachtengordel van onze hoofdstad, waar bovengemiddeld veel mensen genieten van de voordelen van een elektrische auto, al melding gemaakt van een nieuw fenomeen: zijspiegel diefstal.

Stadszender AT5 maakte een mooie reportage van iemand die al vijf keer een nieuwe spiegel had moeten kopen en de politie adviseerde om eigenaren alle camera’s van hun Tesla aan te zetten om zo de boeven op beeld te zetten.

Noord- Brabant

Drommels, drommels, drommels. Amsterdam was dus niet meer interessant. Nu duiken er dus spiegeldieven op in Noord-Brabant. Na Eindhoven is het de beurt aan Waalwijk. Deze week kregen daar een heleboel mensen te maken de diefstal van buitenspiegels, zo meldt het AD.

Tientallen auto’s in de wijk Meerdijk (niet te verwarren met het soap-dorp) in Waalwijk waren in één nacht tijd het bokje. Opvallend genoeg mist bij veel auto’s alleen het glas. Het past in een trend dit jaar waar het boevengilde het veelal gemunt heeft op de spiegels van duurdere automerken. Tesla is daarbij bovengemiddeld populair.

Hoezo dan?

Er zit steeds meer technologie in de buitenspiegels en techniek is geld waard. Zo zou een spiegel van een Tesla zo maar 1.300 euro op kunnen leveren op de zwarte markt. Dat zijn serieuze knaken en het is een stuk veiliger dan de trend van vorig jaar met die katalysatoren.

Het lijkt erop dat de dieven op bestelling werken. Dus waar er vraag naar is gappen ze weg. Hebben ze het speciale glas nodig of de techniek die erachter zit, ze stelen op verzoek.

Ook in Waalwijk stond bij één getroffen Tesla het camerasysteem aan. Op beeld is volgens de politie goed te zien hoe een dief vrij simpel het glas van de spiegel wipt. Geen loeiende alarmbellen, want de auto wordt niet opengebroken. Toch al een schadepost van een paar honderd euro’s. Mits de boef het netjes heeft aangepakt en niet nog veel meer heeft gesloopt.

Oplossing

Tja, de politie is je beste vriend. Doe aangifte, maar dan is het leed al geschied. Zet de camera’s van je Tesla aan, wellicht is er een herkenbaar beeld te maken van de jatter en kan de politie hem in de kraag vatten. Tesla’s zijn populair bij de bandieten dus je kunt ook een andere auto kopen. Maar goed dat is wel heel drastisch natuurlijk.

Wellicht goed om dan voor een digitale buitenspiegel te gaan. Uiteraard ook met veel techniek maar een stuk minder makkelijk los te slopen als het glas van een “normale” buitenspiegel.

Benieuwd wat de nieuwe trend onder het gilde van autokrakers wordt van 2023. Hebben jullie al nieuwe populaire jattrends gespot? Laat het hieronder weten in de comments.