Eindelijk maakt LEGO een fatsoenlijk Ford Mustang

Dat werd tijd.

Het is vrij ongelooflijk, maar toch is het zo: LEGO heeft eigenlijk nog nooit een goed bouwpakket gemaakt voor een Ford. Hoewel de Amerikaanse autofabrikant door de jaren heen wel degelijk een aantal legendarische auto’s heeft gemaakt, heeft de speelgoedfabrikant zich er slechts eenmaal aan durven wagen. Het resultaat was een lachwekkend kleine Fastback, als onderdeel van de Speed Champions-reeks. Deze week wordt daar verandering in gebracht.

LEGO heeft deze week namelijk aangekondigd met een fatsoenlijk bouwpakket voor de Ford Mustang Fastback uit 1967 op de proppen te komen. Het bouwpakket mag dan misschien nog niet zo gedetailleerd zijn als een creatie van LEGO Technic, als Creator-set komt de auto in ieder geval goed tot zijn recht.

Het bouwpakket bestaat uit precies 1.471 stukjes en zal binnenkort op de markt komen voor 139.99 euro. De Fastback is ondanks zijn grootte (340 mm, 140 mm, 100 mm) redelijk gedetailleerd. LEGO heeft de auto o.a. een motorblok, een nitrotank en een net interieur gegeven. Wie het apparaat daarna nog wil aanpassen, kan dit doen door een uitwendige supercharger op de motorkap van de Mustang te plakken, of het dak te vervangen. Overigens kan zelfs de achteras versteld worden.