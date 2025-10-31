Trekt deze marketingtruc jullie over de streep?

Het is vandaag Halloween, en dus de ideale dag om een nieuwe Toyota C-HR te pluggen! En de nieuwe verhoogde prijzen…

Het zit niet altijd mee als je op het hoofdkantoor van een importeur werkt en weer een nieuwe uitvoering van je modellen moet promoten. Dan kan de koepel waarin je werkt nog zo inspirerend zijn, dit zijn niet de makkelijkste dingen om bij het journaille onder de aandacht te brengen.

Als er dan tegen eind oktober tegelijkertijd een prijsverhoging én een nieuwe uitvoering van de Toyota C-HR moet bekend gemaakt worden én die nieuwe uitvoering ook nog eens Black Edition heet, dan is het natuurlijk puike marketing om het persbericht met Halloween de wereld in te sturen.

Toyota C-HR Black Edition

Zijn naam: Toyota C-HR Black Edition. Op zich niet nieuw voor Toyota; er is bijvoorbeeld ook een ook een Toyota RAV4 Black Edition en een Toyota ProAce Black Edition. Nu sluit de C-HR zich aan bij dit illustere rijtje.

Wat krijg je hier dan voor? Nou, een op de GR Sport gebaseerde Toyota C-HR met heel veel zwart. De carrosserie is uitgevoerd in zwart metallic, de 19-inch wielen zijn zwart en de voor- en achterbumper én zijskirts hebben liquid black details. Jaja!

Met en zonder stekker

Je kan kiezen of je al dit zwart wil mét een stekker of zonder. Hij is er als Plug-in Hybrid 220 of als “gewone” Hybrid 140. Wel full hybrid hè? Niet zo’n laffe mild hybride aandrijflijn voor de marketing…

Nog meer leuks in deze uitvoering? Nou GR Sport premium sportstoelen met stoelverwarming, een multimediasysteem met een 12,3-inch groot scherm, JBL-geluidssysteem met negen speakers, een elektrisch bedienbare achterklep en Nanoe-luchtzuiveringstechnologie.

Wat kost dat dan?

Die griezelige Halloween Black Edition kost je minimaal 44.995 euro voor de Hybrid 140 en minimaal 46.995 euro voor de Plug-in Hybrid 220. Tegelijkertijd worden ook meteen de prijzen van de vernieuwde en bijgepunte Toyota C-HR bekend. De instapper kost vanaf nu zo’n 200 euro meer dan eerst en is er vanaf 36.192 euro. De plug-in hybride C-HR stijgt 500 euro in prijs en is er vanaf 39.995 euro. Allemaal mooi verpakt in een Halloween persbericht.

Het mag dan vandaag 31 oktober Allerheiligenavond zijn, de auto komt pas in december naar de Nederlandse dealer en staat vanaf 3 november in de vernieuwde prijslijst. Maar goed, we waarschuwden jullie al in de titel: het is een marketingtruc om de auto precies vandaag te lanceren en om en passant de prijsverhoging van de vernieuwde C-HR te onthullen. Trekt het jullie nu over de streep? Het model kan qua verkopen wel wat extra’s gebruiken.

Wij gingen in ieder geval voor de marketing en PR van Louwman voor de bijl, want had Toyota dit persbericht op 1 november gebracht zonder Halloweenthema, dan hadden we hem waarschijnlijk overgeslagen. Zo zie je maar!