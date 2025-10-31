Niet alleen Porsche, maar ook Audi ziet winst kelderen

Ook bij Audi is het niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Het gaat over de hele linie slecht bij de Volkswagen Group. Paradepaardje Porsche zag de winst kelderen met maar liefst 99% en Volkswagen zelf noteerde rode cijfers. Vandaag deelt Audi hun resultaten en ook in Ingolstadt gaat de champagne niet open.

Op het eerste gezicht lijken de cijfers nog positief. De winst in het derde kwartaal is gestegen van €272 miljoen naar €718 miljoen. Een stijging van 164%! Dat kwam echter vooral omdat het derde kwartaal van 2024 beroerd was. Dat had weer te maken met de sluiting van de fabriek in Brussel.

Als we naar het hele jaar tot nu toe kijken is de winst alsnog gedaald ten opzichte van een jaar geleden. De operationele winst kwam uit op €1,5 miljard, een daling van 25% ten opzichte van 2024.

En dan moet je dus bedenken dat de resultaten van de afgelopen jaren ook al matig waren. In 2022 maakte Audi nog €6,2 miljard winst in de eerste drie kwartaal. De operationele winst ligt nu dus 75% lager dan drie jaar geleden.

Voor de oorzaak wijst Audi naar een “uitdagende economische situatie” en toenemende concurrentie. De leveringen van de hele Audi Group (daar horen ook Bentley en Lamborghini bij) zijn met 4,8 procent afgenomen.

Audi is naar eigen zeggen echter bezig met hun grootste productoffensief ooit. Dit begon al met de nieuwe A5, A6 e-tron, A6, Q3, Q5 en Q6 e-tron, maar er is nog meer op komst. Zo zit er nog een spirituele opvolger van de A2 in de pijplijn, een nieuwe Q7, een Q9 en, ook niet onbelangrijk voor de winstmarges: een nieuwe RS6.