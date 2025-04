Grootste automerk ter wereld scoort ”ongewoon slecht” in betrouwbaarheidstest

Ook de onderzoekers zijn negatief verbaasd door het oer-betrouwbare merk.

Collega @jaapiyo haalde gisteren al het onderzoek van de Duitse ANWB, de ADAC, aan. Uit het aantal pechgevallen bleek dat er gemiddeld minder EV’s per 1.000 geregistreerde auto’s in Duitsland pech hadden in 2024 dan auto’s met een verbrandingsmotor. Maar er komt nog een bijzondere statistiek naar voren uit het Duitse onderzoek: Toyota scoort, zoals de ADAC dat samenvat, ”ongewoon slecht”.

”Wat vooral opvalt, is hoe slecht Toyota-modellen de afgelopen twee jaar hebben gepresteerd. Dit geldt voor bijna alle beoordeelde modeljaren van de Toyota C-HR en de Toyota RAV4, terwijl het ook jongere modellen van de Yaris en de Yaris Cross betreft”, schrijft de pechdienst. Veel pech voor ons Nederlanders, want dat zijn meteen de populairste Toyota’s in Nederland.

Hoe slecht?

De C-HR van het bouwjaar 2020 scoort het slechtst van alle Toyota’s. Per 1.000 geregistreerde exemplaren in Duitsland moesten er 63,1 geholpen worden door de ADAC. Bij de Yaris uit 2021 was dat 48,2 op 1.000 auto’s. Maar ook van andere jaren zijn deze modellen niet onschendbaar gebleken.

ADAC noemt het aantal storingen ”verrassend” vanwege de betrouwbare reputatie van Toyota. Mede door die reputatie wist Toyota uit te groeien tot ’s werelds grootste autofabrikant. Het merk verkocht vorig jaar 10,8 miljoen auto’s wereldwijd en was daarmee de allergrootste.

Het probleem

De Toyota’s die stil kwamen staan, hadden grotendeels hetzelfde probleem: de accu. ”De startaccu kon niet met de vereiste stroomopname worden opgeladen”, geeft ADAC als hoofdreden.

Wie nu bibberend van angst zijn Toyota start in de hoop dat ie nog gewoon start: geen zorgen. In de meeste gevallen zijn de accu’s van de betrokken voertuigen inmiddels vervangen door krachtigere exemplaren – hetzij gratis als onderdeel van de fabrieksgarantie van 3 jaar, hetzij via een individuele coulanceregeling. De nieuwere Toyota’s hebben standaard de sterkere accu’s.

De verklaring van Toyota

Als reactie op het accuprobleem heeft Toyota in groot onderzoek uitgevoerd. Er zijn hierdoor wat aanpassingen gedaan aan de accuproductie en voertuiglevering zodat nieuwe auto’s een goede en opgeladen 12-voltaccu hebben bij de levering.

Toyota schrijft: ”Voor de modellen Yaris en Yaris Cross hebben we in februari 2024 als servicemaatregel een nieuwe accu met een aanzienlijk hogere stroomcapaciteit geïntroduceerd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de accu, vooral tijdens korte ritten, voldoende opgeladen blijft. Deze krachtigere accu wordt sinds 24 november 2024 geproduceerd en zal in beide Yaris-uitvoeringen worden ingebouwd. We hebben ook batterijbewaking geïntegreerd in de Connected Service van onze MyToyota-app. De app informeert klanten over het batterijniveau.”

Eind goed, al goed, lijkt het. Zo kunnen alle Yaris Cross-klanten opgelucht ademhalen en weer achter de geraniums kruipen.

Foto: Toyota Corolla (E210) 2019-heden occasion aankoopadvies