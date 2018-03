Trump gooit schaduw op Audi tijdens import speech

Je hoort de boksbeugel denken: "En wij dan?"

Reeds vorige week meldden we je dat Donald Trump hernieuwd zijn pijlen gericht heeft op de import van Europese auto’s naar Amerika. Volgens The Donald dragen die auto’s er niet toe bij dat Amerika weer geweldig wordt, omdat ze de domestics in de weg zitten. Geen wonder dat @lincoln de 45ste POTUS wel graaft.

Naast het issue van de directe concurrentie tussen Amerikaanse autofabrikanten en Europese, gebruikt Trump de dreiging van importheffingen op auto’s echter vooral als een drukmiddel om Europese importheffingen op andere Amerikaanse goederen van tafel te krijgen. Een heet hangijzer is bijvoorbeeld de importheffing op Europees staal en aluminium die Trump heeft ingevoerd. De maatregelen gaan over twee weken in. Europa kan er een (groene) vrijstelling voor krijgen, maar dan moeten ze naar Trump’s pijpen dansen. Dat betekent in dit geval het afschaffen van importheffingen en andere barrières zoals milieu-eisen voor Amerikaanse producten.

Gisteren was Trump op bezoek in een voorstad van Pittsburgh, Pennsylvania, om Republikein Rick Saccone bij te staan in diens queeste een zitje voor het Huis van Afgevaardigden te bemachtigen. In Pittsburgh weten ze wel dat je het ijzer moet smeden als het heet is; het is traditioneel een/het bastion van de (noodlijdende) Amerikaanse staalindustrie. Niet voor niks heet de lokale voetbalclub The Pittsburgh Steelers. Trump’s woorden ginger er dan ook als zoete koek in bij de stemmers.

Er is echter een partij die zich even achter de oren gekrabt zal hebben bij het aanhoren van Trump’s tekst. De president zei namelijk:

Open up the barriers and get rid of your tariffs, and if you don’t do that we’re going to tax Mercedes Benz, we’re going to tax BMW’s…

Een keiharde klap in het gezicht van Audi dus! Na alle pogingen om Mercedes en BMW in Amerika weg te zetten als Old Luxury, na al die optredens in grote Hollywood-producties, ja, zelfs na die Billboard-oorlog, staan ze dus nog steeds niet op de radar van hun potentiële clientèle in de Verenigde Staten. Tijd voor de paarse broeken om even contact op te nemen met het Witte Huis: “Wij willen ook een importheffing op onze auto’s!”