Autoblog advies: dit hebben de lezers uiteindelijk gekocht!

Het antwoord op de vraag: wat staat er nu uiteindelijk op de inrit? En hoeveel procent daarvan is daadwerkelijk een Alfa Romeo 159?

Vandaag hebben we een bijzondere aflevering van de Autoblog Advies rubriek. Normaliter (al jaren!) gaan we op zoek naar de ideale auto voor onze lezers, maar vandaag even niet. Allereerst willen wij iedereen bedanken die een aanvraag doet. Dankzij die aanvragen kunnen wij deze rubriek draaiende houden! We krijgen nog altijd veel meer aanvragen binnen dan dat we wekelijks behandelen, dus we kunnen helaas niet iedereen van advies voorzien.

Maar de aanvragen die we wel hebben behandeld, wat is daar eigenlijk de status van? Leuk dat mensen een aanvraag indienen en wij er een Autoblog Advies over schrijven, maar wordt er nog wat mee gedaan? Jazeker! Daar hebben we ooit al eens wat over geschreven, maar dat is alweer een tijdje geleden. Daarom hebben hebben we vandaag een nieuw overzicht van wat het nu eigenlijk geworden is:

Daan: Mazda 6 2.5 GT-M Wagon (GJ)

Ook Daan nam de moeite om de redactie van Autoblog in te schakelen voor zijn volgende aankoop. Hij was op zoek naar een sportief ruimtemonster. Een auto met voldoende ruimte en praktisch gemak voor het gezin, maar ook met voldoende rijplezier. Dat heeft hij gevonden in de Mazda 6 SportBreak. Niet zo maar eentje, maar een heuse 2.5 GT-M, de allerdikste die je kan krijgen. Deze was in Nederland erg lastig te vinden, dus heeft Daan hem uit Duitsland gehaald.

Danny: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDM Squadra (939B)

Bij Danny is het allemaal iets anders gelopen. Aanvankelijk had Danny zin om een potente sportsedan met benzinemotor aan te schaffen. Ondanks alle opties was Danny er vrij snel uit dat het een Alfa Romeo 159 moest worden, (uiteraard). In plaats van een sedan met benzinemotor werd het de minstens zo fraaie Sportwagen met een dijk van een dieselmotor: de 210 pk sterke 2.4 JTDm 20v. Nou ja, dat had ‘ie standaard. De 159 is naar de paardenfluisteraars van Squadra Tuning geweest en nu levert de vijfcilinder 240 pk! Waarom een diesel? Gezien het behoorlijke verbruik van de V6 betaalde de diesel zich toch sneller uit. De Sportwagon van Danny is schitterend uitgevoerd: Alfa-rood met bruin leder en het Ti-exterieurpakket. Goed om te zien dat de Alfa Romeo ook in 2018 het antwoord op al je vragen is.

Ivar: Sparen voor een F21

Het was voor Ivar nog twijfelen. Hij had aanvankelijk zijn zinnen gezet op een BMW 1 Serie van de tweede generatie. Met het beschikbare budget en de gestelde eisen (niet al teveel kilometers, sterke motor) was dat net niet te combineren. Wel konden we andere alternatieven vinden die premium, stijlvol en vlot zijn. Ondanks dat daar voor Ivar best wat aardige opties tussenzaten, bleef de gedachte van een BMW 1 Serie bij hem in het achterhoofd hangen. Zo erg dat die auto er gewoon moet komen.

Simone: Daihatsu Young RV

De zoektocht van Simone was absoluut een interessante: kun je voor 1.000 euro een deugdelijke auto kopen? Simone was net woonochtend in Nederland en had in no-time een baan gevonden. Gefeliciteerd! Nadeel: ze moet elke dag 70 km op én neer. Dus wat doe je dan als je een auto zoekt? Inderdaad, je struint alle handelaren af om te kijken of er wat bijzit. Na veel oprechte hokken kwam er een Daihatsu Young RV bovendrijven. De auto had net twee ton op de klok en was in goede staat. De 1.3 motor was nog altijd lekker fel en er zit zelfs werkende airconditioning in! Dat zou wel schrikken geweest zijn bij de eerste beurt plus APK, toch? Nou, nee: slechts 150 euro was er nodig om de auto weer perfect te krijgen. Dus kan je voor 1.000 euro een goede auto kopen? Jazeker, maar ga op zoek naar de muurbloempjes.

Wim: Audi A7 3.0 TDI quattro (48G)

Ook bij Wim werd het totaal wat anders dan verwacht. De eis van een cabriolet met vierwielaandrijving zorgde ervoor dat de keuze relatief beperkt was, op een rits Audi’s na. Vandaar dat Wim op zoek ging naar een A5 Cabrio. Tijdens het zoeken viel hem op dat het interieur wel erg verouderd was en de keuze niet heel erg reuze. Per toeval kwam hij een Audi A7 tegen en ja, dat is duidelijk geen cabrio. Maar deze was helemaal goed: de auto was voorheen eigendom van Audi AG en dat is te zien aan de opties: B&O installatie, nightvision, LED-koplampen, comfortstoelen met ventilatie en massagefunctie, adaptieve cruise control en een uitgebreid lederpakket.

Thijs: BMW i3 (I01) – Ford S-Max 2.5T

Thijs zat ook met een interessant dilemma. De eisen waren vrij simpel. Het moest een leuke auto zijn in de zin van een lekker dikke motor en goede rijeigenschappen. Makkie. Zoeken we zo voor je op. Maar de andere eis was dat het een zevenzitter moest zijn. Dat werd al een stukje lastiger. De keuze is uiteindelijk niet op één auto gevallen, maar op twee. Zakelijk rijdt Thijs nu rond in een BMW i3. Een grote zevenzitter op de zaak zetten (en jonger dan 15 jaar oud) was geen optie. Dus heeft Thijs privé een Ford S-Max gekocht, zo ongeveer de enige fijn sturende MPV in zijn klasse. Qua motor heeft hij de heilige graal te pakken: de 2.5 vijfcilinder turbo van Volvo. Voor een mooier aanzuiggeluid heeft Thijs een K&F filter geplaatst. Of dat de auto sneller maakt valt te betwijfelen, maar als je in 10 uurtjes naar Zuid-Frankrijk kunt knallen is het een bovengemiddeld vlotte auto.

Levi: Volkswagen Lupo GTI

Levi was een tijdje geleden op zoek naar een vervanger voor zijn klassieke Mini. De eerste auto waar wij aan moesten denken was een nieuwe generatie MINI. Althans, dat leek ons logisch. Voor Levi was het te voor de hand liggend. Zelf is Levi groot fan van kleine auto’s. Hij kwam uit op een uit Zwitserland geïmporteerde Volkswagen Lupo GTI. Qua concept eigenlijk niet compleet anders dan de Mini Cooper: compact, fel motortje en ronde koplampen. Al vrij snel begon het bij Levi te kriebelen en heeft hij zijn Lupo GTI onlangs ingeruild voor een, je raadt het al, MINI! En nog een bijzondere ook: een MINI Cooper S Park Lane.

William: Morgan Plus 8

Sommige aanvragen zijn ware snoepjes voor de redactie. Natuurlijk is het heel uitdagend om binnen een beperkt budget een zo goed mogelijke auto te kiezen, maar van sommige aanvragen ga je bijna dagdromen. Zo was het ook het geval bij de aanvraag van William. Hij wilde namelijk een waardevaste investering op vier wielen. Uiteraard kwamen er voldoende snelle en bijzondere auto’s aan bod, maar pas bij de YOLO begon het bij William echt te kriebelen. De Yolo in dat geval was namelijk de Morgan Threewheeler. Morgans zijn traditiegetrouw zéér waardevast en ook nog eens erg bijzonder om te rijden. Ook bij lage snelheden is het echt iets bijzonders. Het werd alleen wel een iets stoerdere Morgan met vier wielen en zes extra cilinders: een heuse Plus 8! Meer foto’s op autojunk.nl.

Arjan: Audi A3 (8P)

Voor Arjan waren wij allen op zoek naar een kleine en lichte auto met potig dieselmotortje. Die zijn voldoende te vinden, maar de opties die je dan hebt waren niet naar Arjans smaak. Hij is naar eigen zeggen eigenwijs geweest en heeft de eisen wat aangepast. Hij maakte namelijk een proefrit met een Audi A3 en dat was toch een stuk fijner dan die kleine autootjes uit het advies. De A3 in kwestie viel in het budget dankzij de relatief hoge kilometerstand: 330.000. Als het allemaal snelwegkilometers zijn en onderhoud goed is uitgevoerd, dan hoeft dat helemaal geen belemmering te zijn. Het is geen scheurmonster of bochtenridder (daar heeft Arjan een 106 en 748 voor), maar voor de lange afstanden is het een fijne kameraad.

Roel: Volvo V60 T5

Sommige AB-bezoekers kun je bijna tot vrienden en intimi rekenen. Dat is het geval met Roel, jullie beter bekend als @dunhozzie. Zijn zoektocht naar een nieuwe auto leest als een spannend jongensboek! Roel is een grote Jaguar-Land Rover liefhebber en hij keek aanvankelijk naar een Land Rover Discovery Sport. Deze vielen helaas net buiten budget (net als de Mercedes E200d en Volvo V90). Met een Skoda Superb als voorloopauto ging Roel verder met zijn droommerk: Jaguar. Een XF zou net binnen de kaders vallen. Zo gezegd zo gedaan, Roel kreeg een fantastische XF 2.0d 180 in R-Trim mee om een paar dagen uit te proberen (keurige service!). Helaas kwam Roel erachter dat de XF in vergelijking met de Skoda Superb te krap was, met name de kofferbak. Dus exit Jaguar. Roel heeft er lang over gedaan om een keuze te maken, maar het lijkt nu toch echt de goede kant op te gaan. De spiksplinternieuwe Volvo V60 voldoet aan namelijk alle eisen.

Ronald: Mercedes-Benz C270 CDI (W203)

Groninger Ronald was aan het zoeken naar vervanging voor zijn oude Mercedes 190. Aangezien hij behoorlijk wat kilometers maakt moest het een diesel worden. We probeerden Ronald nog te laten kijken naar andere merken dan Mercedes, maar de merkliefde zat al te diep. Daarom is het een logische opvolger geworden, een Mercedes C270 CDI. Deze vijfcilinder diesel is in elk geval vlot genoeg. Ronald is voor het post-facelift model gegaan, dat er eigenlijk nog altijd bijzonder elegant uitziet. Meer foto’s op autojunk.nl.

Valencio: BMW 535d (E60)

Bij sommige adviezen is het al snel duidelijk wat eigenlijk de wens is van de aanvrager. In het geval van Valencio was dat namelijk de BMW 535d Touring. Zeer vlot, voldoende zuinig, praktisch, comfortabel en geschikt om eens lekker mee te sturen. Van alle markten thuis, zeg maar. Maar ja, zag Valencio dan iets over het hoofd? Jazeker, in het budget waren veel gave alternatieven te bieden. Maar eerlijk is eerlijk, de 535d is een perfecte aanbieding die eigenlijk nergens echt slecht scoort. Het werd uiteindelijk geen Touring, maar een sedan. Valencio heeft de auto meteen naar de garage gebracht om te zorgen dat ie in perfecte conditie is. Oh, en hij heeft de motor laten kietelen: de biturbo-diesel levert nu 340 pk!

Joost: MINI Cooper S (F56)

Ook bij Joost ging het allemaal anders dan verwacht. Joost was namelijk op zoek naar een vlotte stationwagon. Wij hadden allerlei aanbevelingen, maar de beste kwam uit de comment-sectie: een Renault Mégane Estate GT TCE met 205 pk. Goede keuze! Joost had de auto al besteld, maar hij nam ontslag waardoor hij de leaseauto niet meer nodig had. De bestelling werd geannuleerd en Joost koos ervoor om verder te rijden in de Seat Leon ST FR. Die auto is nu doorgeschoven naar privé. Voor zakelijk gebruik heeft Joost nu een MINI Cooper S met handbak uit 2014 gekocht. Joost kon het niet laten om de MINI Cooper S langs te brengen bij de magiërs (en MINI specialisten) van Beek Auto Racing. De guitige MINI heeft nu 270 pk en 400 Nm. In een MINI!

Thijs: Volkswagen Polo

Nog een Thijs. Ondanks dezelfde naam als bovenstaande was de aanvraag compleet anders. Deze Thijs mocht namelijk een nieuwe leaseauto uitzoeken. Binnen diverse kaders mocht hij op zoek naar een leaseauto voor ongeveer 25 mille. Dat bleek nog lastiger dan gedacht, zeker als er restricties zijn betreffende verbruik, opties en leaseprijs. Thijs zat te twijfelen tussen een kale C-Segment hatchback of een complete B-Segmenter. Thijs is Alfa liefhebber, maar de MiTo was hem te oud, te krap, niet comfortabel genoeg en in de lease nog te prijzig ook. Thijs heeft net zijn nieuwe auto besteld, een Volkswagen Polo Highline met R-Line pakket en een hele hoop opties. Daar komt wel een groot VW voordeel om de hoek kijken, de hogere nieuwprijs zie je niet terug in de leasetermijn.

Dennis: Peugeot 2008 1.2 Allure

Voor Dennis was het zaak een auto te hebben om de bijtelling mee te vermijden. De opvolger moest van goede huize komen, want ze hadden een Previa, een gigantische, onverwoestbare MPV van Toyota. Als zelfs kinderen een auto niet kapot weten te krijgen, behoort het tot de top. Het geval is dat de omstandigheden van Dennis veranderden. Zijn vrouw kreeg een andere baan en had nu wél elke dag een auto nodig. Zijn vrouw rijdt nu rond in een Peugeot 2008 1.2 Allure, een pittig rijdend autootje naar eigen zeggen. Doet perfect waar ‘ie voor nodig is. Daarnaast rijdt Dennis zelf in zijn Mercedes-Benz C200d Estate automaat. Uiteraard, minder ruim dan de Previa, maar de eerste wintersport heeft die auto al overleefd (met dakkoffer, dat wel). Voorlopig gaat het nog prima, maar als de kinderen gaan groeien zou Dennis graag zo’n mooie Renault Espace aan het wagenpark toevoegen.

Rutger: Suzuki Swift

Het allereerste Autoblog Advies wat ik mocht schrijven van @autoblogger dateert alweer van twee jaar terug. In dat artikel behandelden wij de vraag van Rutger, die op zoek was naar een eerste auto. Waarom dan nu pas de update? Nou, hij heeft eerst een oude Renault Clio gekocht waarin hij ‘het vak heeft geleerd’. In die tussentijd heeft Rutger rustig om zich heen gekeken om te wachten totdat er een mooie auto voorbij kwam. Dat gebeurde in de vorm van een heuse Suzuki Siwft in een bijzondere tint blauw. De 92 pk sterke Japanner komt uit 2009 en staat garant voor een hoop veilige en prettige kilometers! Meer foto’s op autojunk.nl.

Bart: Volkswagen Golf 2.0 FSI (1K)

Vrijgezel Bart zat met zijn spreekwoordelijke handen in het spreekwoordelijke haar. Na een onfortuinlijk ongeluk moest er een nieuwe auto komen. Samen met zijn vrienden ging hij op zoek naar aan nieuwe auto. De vorige auto stootte de vrouwtjes nogal af. Bart was veel te lang vrijgezel, er moest dus een chick-magnet komen. Wij kwamen met doldwaze opties om zijn kansen voor reproductie te vergroten, maar het werd toch wat anders. Deze keurige Volkswagen Golf met dikke 2.0 FSI motor. Misschien dat die zijn romantische leven op de kop gaat zetten.

Faizah: Renault Laguna Coupé dCi (X91)

Het is een vrij zeldzame combinatie: diesel en coupé. Meestal is een coupé meer toegespitst op de sportievere bestuurder en daar hoort op diesel rijden niet bij. Gelukkig zijn de dieselmotoren beter, sneller en krachtiger geworden. Goed nieuws voor Faizah, want zij was op zoek naar een fraaie coupe met dieselmotor. Aangezien Faizah veel kilometers maakt is een zelfontbrander onontbeerlijk. Gek genoeg waren er wel wat opties te vinden in het budget. De beste optie was wellicht de Renault Laguna Coupé en verrek, dat is hem ook geworden. Comfortabel voor de vele kilometers, eens schitterende koets en een hoge mate van betrouwbaarheid maken deze auto een topdeal. Check de foto’s op autojunk.nl.

Thom: Fiat Panda 100HP (169)

Vaak komen de aanvragen van Autoblog-lezers, maar soms zijn het ook de razendfanatieke autospotters die wel een adviesje kunnen gebruiken. Zo ook het geval bij Thom, bij jullie misschien beter bekend als @thomcarspotter. Thom was op zoek naar zijn allereerste auto. Hij had een paar eisen, vooral dat het iets leuks moest zijn. Licht, compact, wendbaar en het liefst een beetje vlot. Kan dat voor zo’n vier-en-een-half mille? Jazeker! De Fiat Panda 100HP stond op het lijstje en dat bleek voor Thom de beste keuze. Een sportief bommetje dat sneller lijkt te gaan dan dat ‘ie werkelijk gaat. Precies wat je wil op die leeftijd! Meer foto’s op autojunk.nl.

Sven: Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio (940)

Op een of andere manier komen er altijd Alfa Romeo’s bovendrijven bij de aanvragen én de adviezen. Op zich logisch, ze zijn relatief betaalbaar, rijden vaak sportief en zien er goed uit. Sven was in eerste instantie op zoek naar een BMW 3 Serie of Alfa Romeo 159. Of er ook nog andere adviezen waren? Maar natuurlijk! Sven kwam er gaandeweg achter dat hij met een Giulietta net zo goed uit de voeten kon. Zo’n hatchback is vaak net even praktischer dan een sedan, waar hij dus aanvankelijk naar keek. Hij ging meteen voor de allersnelste variant, de Quadrifoglio Verde. Check de foto’s op autojunk.nl.

Pam: Jeep Wrangler (TJ)

Voor Pam was het lang onduidelijk wat het moest worden. Een ding wist ze wel: de auto moest fun zijn. Voor de strandritjes met mooi weer moest het ook een cabriolet zijn. Oh ja, de auto moest ook nog eens origineel zijn. Het was voor ons op de redactie zoeken naar goede kandidaten. Uiteindelijk is Pam echter gegaan voor een auto die niet geadviseerd werd. Ze zette haar eis voor een comfortabele auto aan de kant, trok de stoute schoenen aan en nam een Jeep Wrangler uit 2004 van een vriend over. Aanvankelijk hobbelde de auto wel heel erg, maar met een een setje nieuwe velgen en banden was dat opgelost. De Wrangler is een echte zomerauto: de deuren kunnen er zelfs uit. Als fun-strandauto is de Wrangler perfect.

