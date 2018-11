Voorproefje: nieuwe Porsche 911 als Cabrio én Speedster

Even op de zaken vooruit lopen.

Het riedeltje is weer van voorafgaan begonnen. Met de onthulling van de nieuwe Porsche 911 krijgen we als eerste de Carrera en Carrera (4)S te zien. Later komen de Cabrio, de GTS, GT3 en de rest van het circus.

De eerstvolgende 992 die we gaan zien zal de cabrio zijn. Nog voordat het zover is, zijn fotosoepers achter de computer gekropen om alvast een beeld te schetsen. De dikkere body van de 992 komt goed tot zijn recht als cabrio. De auto zonder dak oogt ontzettend goed. De uiteindelijke productieversie van de 992 Cabrio zal niet veel afwijken van deze photoshops, gemaakt door Nikita Aksyonov.

De photoshopper gaat zelfs nog een stapje verder, door de 992 in Speedster-vorm te maken. Deze variant hoeven de komende jaren (nog) zeker niet te verwachten, maar het is aardig om de bubbelvorm op de 992 te zien. De grote vraag is natuurlijk of Porsche de 992 ook een Targa-pak gaat aanmeten. Hoewel Porsche deze variant met de 991 uitsluitend in 4S (GTS)-vorm op de markt heeft gebracht, was dit naar mijn mening één van de tofste 991-varianten. Het is afwachten wat Porsche gaat brengen, tot die tijd kun je spelen met de configurator.