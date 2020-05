Touring Superleggera teaset nieuwe retro-coupé

De Carrozzeria Touring Superleggera Berlinetta Aero kunnen we op deze teaser nog niet goed bekijken, maar we gaan er gewoon vanuit dat het beeldschoon zal zijn.

Het recept van Carrozzeria Touring Superleggera is bekend. Je pakt een tamelijk bijzondere, Italiaanse auto, geeft deze een moeilijkere naam en een uniek, spraakmakend nieuw koetswerk. Of het nou een Maserati GranTurismo is, een Ferrari F12berlinetta of een Alfa Romeo 8C, voor de juiste prijs kan Touring Superleggera er iets prachtigs van maken.

Kennelijk hebben de Italianen een nieuwe auto van nieuwe kleren voorzien. Op Facebook plaatsen ze namelijk een teaser van een nieuwe bolide: de Berlinetta Aero. De naam is dus bekend, de auto heeft zelfs al een website. Maar voor de rest? De Italianen zijn vooralsnog niet erg scheutig met de details. Wat voor auto ze hier hebben aangepakt, is dan ook nog niet duidelijk.

Wel kunnen we met enige zekerheid stellen dat het geen Lamborghini Urus zal zijn. We zien een retro-achtige coupé, met een brede wielkast voor het achterwiel en een tamelijk kort kontje. Het had eigenlijk zomaar een teaser van een Disco Volante kunnen zijn, al heeft die omgebouwde Alfa Romeo wel een iets hoekerige wielkast.

Aanvankelijk had de auto gepresenteerd moeten worden op de Goodwood Festival of Speed. Die is echter uitgesteld. Hoe Touring het nu wil onthullen, is niet duidelijk. Die onthulling op FOS was tien jaar nadat de Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale tipo Le Mans op Goodwood was geweest. Nee, dat is niet die nieuwe Alfa, maar een model uit de jaren dertig. Zoals ook te zien is in onderstaand Facebook-bericht.

Only the brave can wait 😍#TouringSuperleggeraberlinettaaero.com Geplaatst door Touring Superleggera op Vrijdag 10 april 2020

Maar waarom refereren ze zo erg naar die Alfa Romeo? Gaat deze Berlinetta Aero van de teaser weer een Alfa met een nieuw koetswerk zijn? Dat lijkt onlogisch. De jongste die daarvoor nog in aanmerking komt, is de 8C. De 4C lijkt namelijk te kort, de Giulia is weer een sedan. Of zouden ze van een vierdeurs een coupé maken? Het blijft voor nu even afwachten. Touring Superleggera belooft ‘binnenkort’ de Berlinetta Aero te onthullen.