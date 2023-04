Tuurlijk, autosector LYRISCH over plannen overheid

De Nederlandse autosector vindt de plannen van de klimaatminister tof. Oh, wacht, nee, toch niet.

In de categorie ‘je kan het toch nooit goed doen’ hebben we de aanpak van de klimaatcrisis. Stel, je bent hoogwaardigheidsbekleder en je moet een bestaand probleem aanpakken dat je niet in een commentsectie makkelijk kan wegwuiven. Dan moet je iets toch? Meneer Jetten en zijn kornuiten kregen het voor elkaar om een plan van 28 miljard euro. te maken om de CO2-uitstoot met minimaal 55% terug te dringen in 2030, ze hopen zelfs 60% te halen.

Daarvoor moet er ook iets gebeuren aan de auto’s en dat gaat dus ook gebeuren. Om te zorgen dat we allemaal uit een benzineauto stappen en overgaan op een EV, wordt er 600 miljoen uitgetrokken. Deze enorme pot is niet bedoeld om je met veel subsidie in een nieuwe dikke SUV te krijgen, maar mede voor jong gebruikte elektrische occasions.

EV’s juist minder aantrekkelijk dan voorheen

Volgens De Telegraaf – toch wel eventjes de krant van wakker Nederland – zet het plan geen zoden aan de dijk en is de Nederlandse autosector niet enorm blij. Dat lijkt de conclusie te zijn met BETA-voorzitter Ewout Klok (niet te verwarren met de immer hilarische Evert Kwok). volgens Klok is de subsidie op een EV veel te laag. Daarbij vervallen er ook een hoop voordelen voor EV’s. Dit betekent dat het juist niet aantrekkelijk is om over te stappen.

Dus moet je doorrijden in je oude barrel. En dan komt het volgende issue naar boven, je moet namelijk WEL meer belasting gaan betalen. De brandstoffen worden namelijk aangelengd met biomeuk om de motor extra te beschadigen en de levensduur af te nemen. Per liter zal – volgens Klok – de brandstoffen ongeveer 30 cent duurder zijn dan dat nu het geval is.

Jetten in Nieuwsuur

In Nieuwsuur mag de klimaatminister zijn zegje doen en dan komt er een leuke verrassing. De subsidie is namelijk lager dan voorhen: 1.000 euro! Op dit moment is deze 2.000 euro. Gezien de snelheid waarmee de heer Jetten naar argumenten grijpt en de vraag probeert te ontwijken, betekent het dus eigenlijk min of meer een verlaging van de huidige subsidie en verder eigenlijk niets. De autosector lijkt dus wel degelijk een punt te hebben. Dat zo’n eenvoudige vraag niet rechtstreeks beantwoord klan worden, is stuitend te noemen.

De wassen neus is dat de automobilist de automobilist mag gaan faciliteren. Dus nieuwe auto’s met verbrandingsmotor worden zwaarder belast (in veel gevallen extreem veel meer dan 1.000 euro) en op een EV komt er een subsidie van maximaal 1.000 euro plus wat loze beloftes en argumenten dat het allemaal betaalbaarder gaat worden. Dus ja, dit betekent dus een minimale vergoeding om over te stappen naar EV’s en vooral draconischce belastingen om je uit de benzine-auto te jagen. Dus ja, dan zat collega @nicolasr er toch niet ver naast…

