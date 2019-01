Dit jaar gaat een belangrijk jaar worden voor het sportwagen merk uit Frankrijk.

Onder de vleugels van de Volkswagen Groep is Bugatti succesvoller dan ooit. Met slechts twee modellen in het gamma, de Chiron en de Divo, heeft het automerk de handen vol aan alle orders die binnenstromen. Bugatti CEO Stephan Winkelmann blikt terug op een tevreden jaar in 2018 en benadrukt dat 2019 in historisch opzicht een mooi jaar gaat worden. Hieronder 5 feitjes over het Bugatti van toen en nu.

Bugatti bestaat dit jaar 110 jaar

Het gaat een feestelijk jaar worden voor het merk. Het begon allemaal 110 jaar geleden, in 1909, te Molsheim, Alsace. De Type 10 was de eerste auto van Ettore Bugatti. Zijn zoon, Jean Bugatti, had tevens een belangrijke rol. De zoon was onder meer verantwoordelijk voor het design van de latere Type 57 SC Atlantic. Een auto die nu in goede staat een absoluut vermogen waard is. Om stil te staan bij 110 jaar Bugatti organiseert het merk dit jaar diverse tourritten met eigenaren.

Hoe gaat het met de Chiron?

Bugatti heeft inmiddels 76 exemplaren van de Chiron geleverd. Het is bijna overbodig om te zeggen dat niet één eigenaar heeft gekozen voor een standaard specificatie. Het plan staat nog steeds om maximaal 500 exemplaren van de hypercar te maken. Bugatti verwacht dat in 2021 de laatste Chiron van de band zal rollen.

..en de Divo?

De Divo komt er ook aan. De autobouwer onthulde de vreselijk dure auto vorig jaar tijdens de Monterey Car Week. Ondanks het prijskaartje van 5 miljoen euro was de Divo al uitverkocht nog voor Bugatti de auto gepresenteerd had. Zó sterk is de merknaam Bugatti. Dit jaar start de productie van de Divo in Molsheim. De eerste klanten krijgen in 2020 de Divo geleverd.

Een jaar vol verrassingen

Omdat Bugatti 110 jaar bestaat kunnen we volgens Winkelmann de nodige verrassingen verwachten. De CEO spreekt over nieuwe modellen voor 2019. Helaas laat hij weinig los wat voor nieuwe modellen dit gaan zijn. Toch die Galibier?

In elk geval géén SUV

Winkelmann komt nog maar eens terug op allerlei geruchten over een SUV van Bugatti. De geruchten zijn nu voor eens en altijd uit de wereld. De CEO laat expliciet weten dat er géén SUV van Bugatti gaat komen. Een SUV zou niet passen binnen het merk en de geschiedenis van Bugatti, aldus Winkelmann.