Formento moet CUPRA groot gaan maken

Gaat dat ook lukken?

Nog niet zo heel lang geleden heeft SEAT besloten dat het een submerk nodig heeft: CUPRA. Vanwege marketingtechnische redenen dient dat met een hoofdletter te worden geschreven. Nu moet die transitie niet zo heel erg moeilijk zijn. SEAT had namelijk al langere tijd CUPRA modellen in de aanbieding. Het eerste wapenfeit van CUPRA was de Ateca en daar werden we vrij enthousiast over. Een relatief betaalbare en sportieve crossover. Als je er dan toch eentje van de vrouw moet hebben, dan is het een leuke optie.

Maar er komen meer CUPRA modellen aan. De Taracco schijnt er in CUPRA uitvoering uit te komen en ook de volgende Leon wordt voorzien van een CUPRA-uitvoering. We horen het u zeggen: “Dat zijn toch gewoon snelle SEAT’s?” Dat klopt helemaal. Daarom heeft CUPRA nu een concept in de stijgers staan die uniek is voor het op één na grooste Spaanse merk: de Formentor. Wederom is het een crossover, maar nu met een compleet eigen koetswerk.

Het lijkt een te heet gewassen Infiniti EX, maar ze hebben er hun best op gedaan. Het lijkt op geen andere auto uit de VAG-stal. De Formentor Concept is, hoe kan het ook anders, een plug-in hybride. Met 245 pk is de Formentor duidelijk minder krachtig dan de CUPRA Ateca, maar er zit wel een sperdifferienteel op voor de sportieve aspiraties. Op enkel de accu kan de Formentor 50 kilometer halen.