Twee tieners knallen in VW Polo met 190 km/u over 60-weg

Per ongeluk iets te hard rijden overkomt ons allemaal vast wel eens, maar deze twee tieners maken het met 190 km/u wel heel erg bont.

Het is een bekend, geromantiseerd beeld uit (bijvoorbeeld) The Fast and the Furious-films. Met een of meerdere maten snoeihard rijden op de openbare weg. In de films lijkt het alsof je vrij makkelijk tussen het verkeer kan sjezen, in de praktijk is dit echter een stuk anders. Daarom is het voor de meeste mensen ook niet aan te raden om dit uit te proberen.

Toch luisteren sommige mensen niet altijd even goed naar dit advies. Neem twee 19-jarigen die zondagavond in de gemeente Dalfsen, net buiten Zwolle, op de Tolhuisweg reden. De Tolhuisweg is – als we Google Maps moeten geloven – een kaarsrechte weg waar je best aardig het gas in zou kunnen trappen. Dit is echter ook een 60 km/u-weg. In de meeste auto’s kan je dus niet al te lang het gaspedaal intrappen, of je rijdt gauw veel te hard.

Onze twee tieners hadden hier afgelopen weekend echter maling aan. Ze reden namelijk 130 km/u. Te hard. Jup, op een 60-weg reden deze twee tieners dus 190 km/u. Op een aardig nauw weggetje met her en der wat kruisingen. Dat het niet tot een gigantisch ongeluk is geleid, mag eigenlijk al tot een klein wonder worden gerekend.

Het tweetal zal echter niet zo blij terugkijken op de avond. De politie Dalfsen hield op deze weg namelijk een snelheidscontrole. Toen de twee tieners met 190 km/u langs raasden, werden ze dan ook even aan de kant gezet. Om het rijbewijs in te vorderen en de twee auto’s in beslag te kunnen nemen.

Gisteravond werd op de Tolhuisweg te Dalfsen een snelheidscontrole uitgevoerd. De max. snelheid is hier 60 km/u. Twee 19 jarige bestuurders hielden een wedstrijdje. Gemeten snelheden 190 km/u!! Van beide bestuurders is het rijbewijs ingevorderd en beide auto's in beslag genomen! pic.twitter.com/5bReqqxyjQ — Politie Dalfsen (@POL_Dalfsen) July 20, 2020

Volgens de plaatselijke politie hield het tweetal een wedstrijdje. De politie heeft het over meerdere auto’s, maar laat alleen een plaatje van een Volkswagen Polo GTI zien. In onze rijtest schrijft Wouter dat zo’n Polo GTI 237 km/u kan, dus de topsnelheid hebben ze niet eens aangetikt.

Wie het wedstrijdje won, is niet duidelijk. De hoogte van de boete is eveneens onbekend, daar buigt het Openbaar Ministerie zich nog over. Vermoedelijk komen de bestuurders er echter niet met een figuurlijke tik op de vingers mee weg.

Foto: Twitterkanaal Politie Dalfsen.