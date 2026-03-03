Tweedehandsauto’s worden duurder door vreemde nieuwe EU-regel

Autohandelaren zijn straks ook batterijrecyclingsmaatschappijen.

Het is wat met die Europese Unie. De ene keer verzinnen ze een plan om de productie naar Europa te halen waardoor nieuwe auto’s nog duurder worden. Vervolgens weten ze ook een plan in elkaar te zetten om de prijs van occasions verder op te schroeven. Dat gaat gebeuren via een nieuwe nieuwe Europese batterijverordening die vanaf 1 april dit jaar in gaat.

Auto Recycling Nederland (ARN), een organisatie van de Bovag en RAI Vereniging, legt uit wat er aan de hand is: ”De nieuwe regels houden in dat autobedrijven die tweedehands elektrische en hybride voertuigen uit het buitenland importeren moeten aantonen dat zij tevens zorg dragen voor een verantwoorde inzameling, verwerking en hergebruik van de batterijen in de EV’s.”

Kort samengevat: wie als ondernemer een stekkerauto uit het buitenland haalt en die hier verkoopt, moet de verkochte auto in de gaten blijven houden totdat het moment komt dat de EV-batterij gerecycled kan worden. Jij verdient aan de auto, dus jij mag ook de lasten dragen aan het einde van het verhaal, is eigenlijk de gedachte. Hier in Nederland gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) autobedrijven in de gaten houden of er wel aan deze regel wordt voldaan.

Nederlandse import van EV’s en hybrides

In 2025 importeerden we zo’n 160.000 gebruikte elektrische en

hybride personenauto’s. De meeste kwamen uit België en Duitsland. Ruim de helft betrof plug-in hybrides. Je kunt het inrichten van het proces zelf doen, maar kunt het ook overlaten aan partijen als ARN. Een extra voordeel hieraan: als je het door ARN laat doen, komt de ILT niet bij je controleren.

Heb je de zaken niet op orde? Dan kan de RDW je een importverbod opleggen of zelfs de klant erbij lappen. De RDW kan maatregelen nemen tegen de koper van de geïmporteerde auto wanneer deze onterecht een Nederlands kenteken heeft gekregen. Dat wil je natuurlijk niet.

Van de circa 4.000 Nederlandse autobedrijven die dergelijke auto’s importeren, hebben pas 120 bedrijven hun verplichtingen geregeld. Uitvoerder Auto Recycling Nederland (ARN) voorziet problemen en luidt de noodklok. Paul Dietz, algemeen directeur van ARN zegt er het volgende over.

“Wie later instapt, krijgt problemen met de handhavers. Daarnaast

ontvangt het bedrijf dan alsnog een factuur voor de auto’s die sinds 1 april zijn geïmporteerd. Extra kosten na verkoop alsnog doorbelasten aan de klant is in de praktijk vaak lastig. Het is daarom verstandig om dit voor 1 april goed te regelen.”

Extra kosten voor de autodealers

Autobedrijven die elektrische en hybride auto’s importeren, moeten zich gaan registreren of anderzijds kosten gaan maken om de administatie bij te houden. In beide gevallen gaat het geld kosten. Wie zich bij ARN aansluit, betaalt een bedrag per geïmporteerde auto. Bij EV’s is dat 75 euro per auto, bij PHEV’s 60 euro en bij andere hybrides 15 euro per voertuig. Het zou me daarom niet verbazen als de verkopers een deel of dit hele bedrag gaan doorrekenen in de vraagprijzen van importauto’s.

